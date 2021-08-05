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【BB展覽】BB展開鑼 展商料消費券可帶動生意升5%

商業 18:44 2021/08/05

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有參展商指人流比去年多，預期在電子消費券帶動下，生意額增加 5 至 10%。（陳國峰攝）

一連 4 日的「荷花BB展」昨日開幕，適逢政府上周發放第一期電子消費券，有參展商指人流比去年多，預期在電子消費券帶動下，生意額增加 5 至 10%。

【美食博覽2021】美食博覽夥4個展覽同時舉行 逾8成參展商接受消費券 

Combi 負責人林小姐表示，首日展覽人流明顯比去年多，未知是否與消費券有關。她預計，今年展覽的生意額比去年上升 5 至 10% 。至於場內另一展商盧太太湯水主要售賣兩個湯水套餐，售價約 4 千多及 1 萬多，其負責人 Ken 表示，顧客「出手比以往闊綽」，兩個湯水套餐的銷售比例各有一半，未知是否因為消費券，而帶動購買意慾。Ken 表示，星期五及六的人流會較多，預計生意額會增加 20%。

盧太太湯水負責人 Ken 預計，生意額會增加 20%。（陳國峰攝）

【電子消費券】電腦通訊節看好生意增15% 料高峰期入場或需排2小時

「荷花BB展」於 8 月 5 日至 8 日於灣仔會展舉行，場內有超過 400 個攤位，部分產品更低至 3 折。主辦方鼓勵參觀人士於網上預先購票，減少入場等候時間及近距離接觸。所有人士每次進入展覽館，必須利用手機掃描「安心出行」或填妥大會設立的網上登記表格，並展示予出入口工作人員。

【香港零售】消費券帶動商舖銷情倍增 業界料8月零售銷貨值好轉

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

記者：廖淑瑩

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