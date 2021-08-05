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【東京奧運】屈臣氏推WatsMask奪金特別版口罩、限量2020盒　每售一盒捐30元予運動員基金

Hot Talk 14:12 2021/08/05

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屈臣氏WatsMask奪金特別版口罩，限量2020盒

香港運動員在東京奧運勇奪多面獎牌，並創下歷史佳績。長和 （00001） 旗下屈臣氏集團生產極具紀念價值的WatsMask奪金特別版口罩，限量2020盒，為港隊喝采。屈臣氏指，即日起，顧客可於屈臣氏網店限量預訂WatsMask奪金特別版口罩，每盒119.9元，作慈善義賣；每售出一盒奪金特別版口罩，屈臣氏將向精英運動員慈善基金捐出30元，支持在中小學推廣多元化體育項目，希望培養更多未來體壇新星。

港隊女子乒乓球團體賽奪銀牌，恒地再送獎金，詳見【下一頁】

WatsMask奪金特別版一盒有30個口罩，為ASTM Level 3，兩款設計特別以「少年劍神」張家朗奪金的劍擊項目，以及港隊運動員參與的奧運項目，如游泳、羽毛球、單車、乒乓球作圖案為香港運動員打氣。

    點擊圖片放大

WatsMask奪金特別版口罩數量有限，售完即止，詳請瀏覽屈臣氏網店

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港股 慈善基金 口罩 屈臣氏 運動員 體育項目 單車 游泳 張家朗 長和（00001）

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