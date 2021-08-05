【東京奧運】英選手嫌伙食似「冷飯」 以為住緊監獄

東京奧運選手村內的餐廳會提供食物，但並非所有運動員會喜歡。有英國競步運動員投訴，指北海道札幌選手村的伙食差劣，只能享用冷飯菜渣，感覺就像一座監獄。帖文公開後引來熱議，英國奧運代表團表示會向廚師反映意見。

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東京奧委會考慮天氣因素，把競步及馬拉松項目移師至札幌舉行。英國競步運動員、31歲的博斯沃思（Tom Bosworth）將於周五（6日）參加50公里競步賽事，但他周一（2日）於Twitter發文炮轟，指當地選手村伙食差劣，同時鬧爆當地溫度炎熱，批評主辦方嚴重安排不當。

博斯沃思在另一則貼文向國際奧委會（IOC）喊話，「在我們比賽這一周內，可以享用像樣的食物嗎？是真正的食物，而不是冷飯菜渣、蒸洋蔥或半熟意粉，札幌感覺就像一座監獄。」

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他再次發文指歷盡艱辛才參與奧運，但伴隨而來的只有氣候炎熱、使人汗流浹背的學校飯堂。博斯沃思埋怨主辦方運作不夠周全，只有900米訓練空間，甚至無機會呼吸到新鮮空氣。

博斯沃思帖文引來熱議，英國奧運代表團團長其後就此事接受BBC訪問時表示，已獲悉當地伙食問題，會向廚師反映意見。博斯沃思不久亦刪去相關帖文。

責任編輯：郭麗明