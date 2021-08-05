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5分鐘看溫傑的波動市投資推介（進取型）

股市 13:55 2021/08/05

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光大新鴻基財富管理策略師溫（比比）之前談及相對穩陣的波動市下的投資策略（另見：5分鐘看溫傑的波動市投資推介（穩陣派）），而對相對進取的散戶投資者而言，又可以採取什麼投資策略？用5分鐘立即收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版：（開聲聽↓）

Time code

01：20 - 美股外圍市況速報

03：21 - 港股市況速報＋北水盤路

04：27 - 港股市況分析　反彈目標睇幾多？

08：18 - 國策受惠股標青　汽車股前景點睇？

11：58 - 高追比亞迪 （01211） 　不如考慮ETF：GX中國電車 （02845）

13：18 - 股票分析：吉利汽車 （00175） 買賣策略如何？

14：48 - 股票分析：舜宇光學 （02382） 買賣策略如何？

19：12 - 股票分析：騰訊 （00700） 股價前景何？

22：31 - 波動市之下　比比的投資推介（1）

27：50 - 港股開市前市況速報

29：49 - ET個股推介：龍源電力 （00916）

30：50 - 波動市之下　比比的投資推介（2）

34：38 - 生物科技股宜留神　還有哪些潛在政策風眼？

35：58 - 股票分析：福萊特玻璃 （06865） 買賣策略如何？

37：46 - 股票分析：信義光能 （00968） 買賣策略如何？

40：25 - 股票分析：李寧 （02331） 買賣策略如何？

43：32 - 股票分析：思摩爾國際 （06969） 買賣策略如何？

46：13 - 股票分析：滔博 （06110） 買賣策略如何？

48：14 - ETF分析：安碩恒生科技 （03067） 買賣策略如何？

49：58 - 股票分析：小米 （01810） 買賣策略如何？

50：30 - 股票分析：海螺 （00914） vs華潤水泥 （01313） 點揀？

51：40 - 港股開市後市況速報

52：56 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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