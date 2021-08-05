【東京奧運】分享自己比賽片段出事 女飛人被IG刪文兼封帳

牙買加女飛人湯普森在東京奧運衛冕田徑短跑雙料冠軍，更打破100米的奧運紀錄。湯普森卻因為好成績出事，她在社交平台Instagram因轉載自己的比賽片段，而被刪除貼文及封鎖帳戶。事後，Instagram承認封帳不妥，但強調必須刪文。

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湯普森（Elaine Thompson-Herah）於周二（3日），在Instagram分享自己參加今屆奧運100米及200米的片段後，發現帳戶已被平台封鎖。湯普森在另一社交平台Twitter解釋，她被指無權分享有關影片，因而被封鎖。

Instagram母公司Facebook的發言人亦解畫，表示封鎖湯普森帳戶並不恰當，但貼文需要被刪除。湯普森的Instagram帳戶在數小時後獲得解封。

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國際奧委會（IOC）有明確指引，禁止運動員在網上張貼任何賽事及頒獎儀式的聲音檔案或影片。由於IOC與多家廣播公司簽訂獨家合約，權限包括在網上發布相關內容。任何違反指引的內容會立即移除，目前未知湯普森的影片來源。不過，IOC指運動員可以分享擁有獨家播映權利廣播公司的社交平台貼文。

IOC透過2018平昌冬季及2021東京奧運，收取共約40億美元（約311.2億港元）的轉播合約收益，大多數收入會回歸協助辦理奧運會﹑支援運動發展及運動員。