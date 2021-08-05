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【英國疫情】逾90%成人有抗體 專家仍呼籲打針

環球社會熱點 13:12 2021/08/05

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英國的新冠肺炎疫情持續之際，英國國家統計局（ONS）的一項研究指出，有超過9成的英國成人因曾感染新冠肺炎或接種新冠疫苗，已經擁有新冠病毒抗體。

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ONS周三（4日）公布截至18日的一周内進行的檢測數據。結果顯示英格蘭有93.6%的成人擁有新冠抗體；威爾士有93.2%的成人擁有新冠抗體；蘇格蘭有92.5%的成人擁有新冠抗體；北愛爾蘭有90.7的成人擁有新冠抗體。

與一個月前相比，英格蘭擁有抗體的人口比例增加4.5個百分點；威爾士擁有抗體的人口比例增加2.9個百分點；蘇格蘭擁有抗體的人口比例大增8個百分點；北愛爾蘭擁有抗體的人口比例增加3.6個百分點。

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ONS專家指出，數據反映英國擁有抗體的人口比例較高，雖然較年老群體擁有抗體的比例仍屬於最高，但隨著更多年輕人接種疫苗，年輕人擁有抗體的比例也開始上升。

諾丁漢大學教授巴爾（Jonathan Ball）表示，有超過90%成人擁有抗體，因此近期英國新增確診個案下跌也不足為奇。

但巴爾憂慮新冠患者康復後產生的免疫力，就有如感染季節性流感一樣，免疫力僅能維持一段短暫時間，仍呼籲民眾應完成接種新冠疫苗。

責任編輯：鄭錦玲

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