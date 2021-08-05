【機迷熱話】遊戲大作「GTA V」推出近10年　突破11.7億元銷售大關

▲ 美國遊戲商 RockStar 的知名大作《GTA V》（Grand Theft Auto V）推出至今已近 10 年，其銷售表現在今年 6 月底突破 1.5 億美元（約11.7億港元）大關。（RockStar）

美國遊戲商 RockStar 的知名大作《GTA V》（Grand Theft Auto V）推出至今已近 10 年，其銷售表現在今年 6 月底突破 1.5 億美元（約11.7億港元）大關，成為 RockStar 最暢銷的遊戲之一。

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美國遊戲經銷及發行商 Take Two Interactive 在最新的分析報告指，RockStar 在 2021 年度的銷售淨額為 7.11 億美元（約50億港元）。除了《GTA V》突破 1.5 億美元銷量外，該公司另一款遊戲《Red Dead Redemption 2》（碧血狂殺2）也在上月突破 3,800 萬美元的銷量。

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《GTA V》是 RockStar 於 2012 年發行的開放世界大作，以美國虛構城市洛聖都為背景，玩家可以在遊戲中透過各種方式進行任務賺取金錢，自由度堪稱開放世界遊戲的典範。玩家也能夠透過《GTA Online》模式與全世界玩家連線，一場遊戲最多可容納 30 名玩家。

除了《GTA》系列，RockStar 還於 2010、2011 年分別推出《Red Dead Redemption》、《L.A. Noire》（黑色洛城）等大作遊戲。

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記者：廖淑瑩