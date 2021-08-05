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今日推介海爾智家｜恒生、金蝶、361度、特步、富智康最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/08/05

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恒生指數中午收報26374點，跌51點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介海爾智家 （06690） ，另亦會分析恒生 （00011） 、金蝶 （00268） 、361度 （01361） 、特步 （01368） 、富智康 （02038） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 海爾智家（06690） 恒生銀行（00011） 金蝶國際（00268） 361度（01361） 特步國際（01368） 富智康集團（02038） 石鏡泉

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