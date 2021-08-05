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【移民澳洲】擴大避風港簽證 接納BNO申請

環球社會熱點 13:13 2021/08/05

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澳洲政府早前宣布延長香港畢業生和技術簽證5年，為香港人申請永久居留移民澳洲提供途徑，澳洲移民政策成港人關注焦點。澳洲內政部證實，政策會擴大指BNO持有港人。澳洲發言人指，接納BNO是必要修訂。有當地組織指，澳洲政府接納BNO政策會令部分港人放棄特區護照。

澳洲加快審批港人技術移民簽證 BNO持有人同受惠 【下一頁】

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澳洲SBS電視台近日獲澳洲內政部證實，「避風港」政策適用人士由特區護照持有人擴大至BNO持有人，即澳洲畢業生和臨時工作簽證的BNO持有港人，簽證皆可延長5年，之後再申請永久居留。內政部發言人上周五（30日）表示，仍在制定5年臨時簽證屆滿後的相關永久居留途徑細節。

內政部去年曾表示，「避風港」政策不適用於只持有BNO護照港人。時隔一年澳洲政府轉軚接納，內政部表示，是對《1994年移民規例》作出的必要修訂。

澳洲智庫建議增收技術移民 撤銷投資移民 【下一頁】

澳洲布里斯本留學生組織Hong Kong International Alliance主席Cassandra表示，預料認識的近200名港人留學生中，會有3至4成因新政策放棄特區護照。Cassandra希望澳洲政府能更清晰讓港人知道，5年簽證屆滿後保障取得澳洲身份或工作機會方式。

責任編輯：李俊儀

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