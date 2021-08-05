【業績│收租股】九倉置業上半年基礎盈利跌15%、看好零售見底　減派中期息14%至0.67元

▲ 【業績│收租股】九倉置業上半年基礎盈利跌15% 減派中期息14%至0.67元

九龍倉置業 （01997） 上半年基礎淨盈利減少15%至32.7億元；若計入投資物業重估虧損淨額，九龍倉置業列帳盈利達29.7億元，按年轉虧為盈。九倉置業每股基本盈利為0.98元，擬派中期股息0.67元，按年減14.1%，計及去年底第二次中期息和半日收市價計算，周息率跌至3.4厘。

期內，收入上升10%至74.9億元，主要受上市附屬公司海港企業 （00051） 的發展物業銷售額確認入賬所帶動；營業盈利減少 11%至44.3億元，主要因為投資物業表現較為疲弱。

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商場方面，商場收入減少 11%，營業盈利則減少 19%，今年6月年杪的出租率維持於91%。期內，海港城整體收入（包括酒店）減少 11%，營業盈利減少17%；時代廣場整體收入的跌幅收窄至8%，營業盈利減少 25%。

寫字樓方面，由於有部分跨國企業縮減或搬遷業務及多區的寫字樓新供應增加，尖沙咀的租賃活動相對淡靜。6月杪的出租率略為下降至82%。 面對租賃需求疲弱，收入減少3%，營業盈利減少 15%。酒店方面，酒店收入增加34%至3.4億元，營業虧損收窄至2.1億元。

九倉置業指出，海港城和時代廣場的零售租戶錄得高於市場的銷售增長。雖然零售銷售已見底，但在各地放寬邊境管制前，整個業界仍要承受巨大壓力。當前的空置率及疲軟的市值租金繼續壓抑租金收入。即使收入較去年顯著增加，但仍不足以抵銷基本營運成本，復甦前景尚未明朗。

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編輯：吳敏芳