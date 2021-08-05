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ESR擬斥逾400億元收購亞太資管集團ARA　最快第四季完成

宏觀解讀 12:20 2021/08/05

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ESR （01821） 公布，已與亞太地區最大房地產資產管理公司ARA集團訂立收購協議，交易完成後，ARA將成為公司的附屬公司，預期交易完成將於今年第四季度或明年第一季度實現。

受限於現金代價調整，51.92億美元的總代價將以現金5.19億美元、每股27元的代價股份價格價格發行12.34億股代價股份，及發行1.11億份代價貸款票據VLN償付。

據收購協議，日本三井住友銀行（SMBC）向公司出售ARA股份的賣方，將按每股27港元的發行價獲發行1.18億股代價股份。

交易完成時，SMBC將合共持有公司2.05億股股份，佔經配發及發行代價股份及SMBC認購股份且VLN已全數轉換後經擴大已發行股份總數的4.6%。

截至今年6月底，ARA集團及其聯繫人所管理的總資產達 950億美元。董事會相信，建議交易將提升股東價值，並表明公司將繼續實施於2019年在聯交所上市時宣佈的策略。

此前，傳出ARA計劃來港上市，集資約20億美元，上市負責行為摩根士丹利及星展。

相關文章：Square斥資逾2200億元收購澳洲Afterpay　最快明年首季完成

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記者：謝卓榮

港股 合併 亞太 ESR（01821）

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