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【長實】ESR全購長實多隻REITs管理人ARA集團　總代價405億元（附短片）

股市 17:53 2021/08/05

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ARA集團是亞太地區最大的房地產資產管理公司，管理長實旗下多隻Reits。

長和 （00001） 、長實 （01113） 於業績公布前夕公布大交易。ESR （01821） 公布，將全購長實旗下ARA集團（ARA Asset Management，亞騰資管）100%股權，總代價51.92億美元（約405億港元），ESR創辦人聯合兩名股東OMERS及京東 （09618） 合共持股46%，已同意支持有關交易。

ESR與亞騰資管合併後，管理資產將大幅增至1290億美元，不僅是亞太區最大的房地產及房地資產管理公司，並成為全球第三大上市房地資產管理公司。

收購總代價51.92億美元中，現金代價5.19億美元，同時ESR會以每股27元價格，發行12.34億股代價股份，總值42.86億美元，ESR亦會發行1.11億份代價VLN，合共3.87億美元。

引入三井住友為新增策略投資者

ESR並引入三井住友（SMBC）為新增策略投資者，三井住友將按每股25.35元的認購價，較ESR周三收市價折讓約8.5%，買入7668.9萬股額外股份，涉資2.5億美元，佔ESR經擴大已發行股份總數的4.6%。ESR稱，引入三井住友可助集團擴展及加強其長期藍籌股東基礎的機會。

ARA集團是亞太地區最大的房地產資產管理公司，管理置富產業信託 （00778） 、泓富產業信託 （00808） 及匯賢產業信託 （87001） 等多隻房地產信託基金（Reits）。截至6月底，ARA集團及其聯繫人所管理的總資產達950億美元，並擁有發展最快的新經濟房地產平台。

相關文章：【新股IPO】長實多隻REITs管埋人、亞騰資產管理傳考慮港星雙重上市　集資78億元

相關文章：【長和系AGM】李澤鉅：長建股價超值　數項資產已超市值、需要時將回購

編輯：謝卓榮、陳韻妍

港股 REITS 傳統經濟股 置富產業信託（00778） 長實集團（01113） 京東集團—SW（09618） 財富及資產管理 信託基金 長實 泓富產業信託（00808）

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