【專家教路】聚焦4大貼士拓新市場　社交營銷睇KOC　明星效應吸眼球

專為海外品牌針對內地消費者，策劃數碼營銷方案的AI營銷平台EternityX行政總裁呂香凝表示，在疫後復甦期，本地市場只能靠本地消費者支撑的情況下，不少企業轉向具龐大消費潛力的居港內地人士市場。

不過該公司在今年初進行的調查發現，居港內地人士的消費模式及獲取資訊的渠道獨特，所以提出4大貼士（見下表），建議品牌應多採納並善用科技，透過一些創新的數碼解決方案，精準地針對居港內地人士，緊貼該族群的增長速度及喜好變化，更精細化接觸目標客群。

【疫後拓商機】AI營銷平台倡打通綫上下 專家：建私域流量吸回頭客

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發揮口碑效力 連繫目標顧客

此外，不少品牌都習慣找來明星名人或是KOL（關鍵意見領袖）代言，例如近日城中大熱的男團組合Mirror就是一例子。

呂香凝認為，由於明星「自帶流量」，所以在預算許可的情況下，配合明星效應固然有作用，可以令品牌更容易在林林總總的產品中變得突出，成功抓住顧客的眼球。不過亦須注意在部署時，善用Social listening tools（社交聆聽工具）及設立退場機制，減低對品牌造成的影響。

而對於預算有限的企業而言，她就指可以用更聰明的營銷方法，例如日前「大快活」就趁着電視劇熱潮，乘勢推出「大粟的愛」套餐。

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要更有效地跟目標顧客連繫，她就強調，應加入KOC（關鍵意見消費者）策略，即是將傳統的word of mouth（口耳相傳）再發揮更大效力。她指，由於其調查指超過9成高收入居港內地人士，憑口碑及親朋推薦作出購物決定，反映KOC對其購買決定有強大影響。

她又指，企業應運用先進的目標顧客細分工具（target segmentation tools），利用更多層次如「人口消費能力」等數據，配合AI和機器學習，更精準地識別及接觸目標受眾。

記者：張寶燕