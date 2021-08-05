【反壟斷】騰訊阿里巴巴互通有新進展　傳阿里「88VIP」將接入QQ音樂　

▲ 【反壟斷】騰訊阿里互通有新進展 傳阿里「88VIP」將接入QQ音樂

阿里巴巴 （09988） 和騰訊 （00700） 有望世紀大和解，早前傳雙方有機會互通生態系統。據內媒報道指，在社交平台脈脈上，有一位認證身份為網易雲音樂項目經理表示，阿里推出的會員一卡通「88VIP」將於9月接入QQ音樂，進一步加大關聯。

騰訊阿里巴巴傳考慮生態互通，贏家、輸家大盤點，詳看【下一頁】

阿里中午收報195.7元，升1.8%，暫錄18.82億元成交額；騰訊中午收報449元，跌1.7%，暫錄成交112.83億元。

「88VIP」為阿里推出的會員一卡通，涵蓋阿里巴巴旗下的所有核心業務，除購物可獲折上折外，亦能享受餓了麼、優酷等旗下應用的會員權益。據該名項目經理上傳的圖片顯示，「88VIP」9月新推出的權益中，包括免費獲得QQ音樂綠鑽年卡，意味擁有「88VIP」亦將成為QQ音樂的會員。

據報道指，阿里、淘寶、騰訊以及QQ音樂方面均未發表回應。

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記者：梁安琪