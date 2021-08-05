[長和系] ESR 405億元收購長實房託管理人ARA 組建全球第三大上市房產管理商

亞洲大型物流平台營運商ESR(01821)突宣布，以52億美元收購房地產管理公司ARA。收購完成後，ESR將成為亞洲最大暨全球第三大房地產資產管理公司。ESR中午收報24.25元，挫9.9%。

阿里績後大行評級目標價一覽 另附瑞銀予香港商場股最新評級 詳情請看【下一頁】















ARA也是長實(01113)旗下多個房託，包括置富(00778),泓富(00808)和匯賢(87001)的管理人。截至今年 6 月 ，ARA 集團及其聯繫人所管理的總資產達 950 億美元，並擁有發展最快的新經濟房地產平台。ARA 為公共及私募投資基金進行集資、管理及提供意見，該等基金投資於各種傳統房地產資產私募房地產信貸及基礎設施，並且通過其附屬公司 Logos 投資於「新經濟」房地產資產，包括物流及數據中心。ARA 營運一個着重於亞太地區全球平台，涵蓋本港和內地、印度、日本、澳洲及新西蘭、韓國及新加坡等市場。

【長和系】長建電能上半年盈利齊升 每股中期息同時加派1% 詳情請看【下一頁】



ESR相信，建議交易將提升股東價值，可在領先新經濟房地產平台的驅動下，於地域、投資戰略及風險/回報方面擴展其基金管理平台。

同場加映 【iM Cafe】政策市兵荒馬亂 藍籌績後大檢討

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機