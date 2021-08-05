【疫後拓商機】AI營銷平台倡打通綫上下　專家：建私域流量吸回頭客

踏入2021年疫後復甦期，各行各業均積極開拓新商機及客源。有營銷平台指出，在大數據時代下，港企宜把握宅經濟帶來的轉變，加快部署綫上綫下無縫連接方案；以及可藉着居港內地人的龐大消費潛力，轉化為經濟增長的動力。

隨着疫情緩和，本地零售市場亦從今年初開始逐漸回暖

政府統計處日前公布本年6月份最新的零售業總銷貨價值臨時估計為281億元，較去年同期上升5.8%

2021年上半年則較同期上升8.4%。

不過，投身數碼廣告行業約20年的人工智能（AI）營銷平台EternityX行政總裁呂香凝指出，目前本地旅遊業依然受疫情影響，市場只能靠本地消費者支撑。她建議，企業可聚焦建立私域流量、運用先進及個性化工具，部署社交營銷等，更精細化接觸目標客群。

把握宅經濟 保持企業競爭力

私域流量，是指透過其直接觸達到用戶的渠道，例如是透過自家媒體、微信客戶群等也是可行渠道，不少企業品牌亦正為此積極拓展。針對疫下電子商貿增長尤其顯著，商界自去年起陸續瞄準宅經濟的趨勢，她認為，建立私域流量也可以有助企業保持競爭力。

她舉例指，有本地珠寶品牌就是利用這些私域流量，在疫下與客戶如常保持聯絡，並且配合部署綫上綫下無縫連接方案，加速了商品綫上銷售的產業鏈整合。她指：「只需要將綫下顧客變成綫上好友，對接綫上銷售，打通前後台數據，其後將定單交給綫下處理，更可以有助帶動用戶體驗。」

居港內地人 擁龐大消費潛力

她又指出：「除了本地消費者外，不少企業亦視居港內地人，是有助推動恢復經濟活動的主要客群之一。」另據政府最新數據顯示，本港現時有超過130萬來自中國內地的人士通常在港居住及工作，佔全港總人口超過18%。而該公司為進一步了解居港內地人疫後的消費及投資習慣，於今年初進行了一項市場研究，深入剖析他們的消費潛力，以及在新經濟常態下，對香港的零售及金融市場帶來的機遇。

該調查訪問了550位居港內地人，顯示79%受訪人擁學士學位或以上學歷

38%受訪者被界定為高收入人士，個人年薪超過150萬港元

當中三分之二甚至享年薪200萬港元或以上

她認為，調查反映出這些高收入居港內地人士，擁有高適應力及龐大消費潛力，有助促進持續為本地經濟轉型作出貢獻。她又提到，不少受訪者在疫情下的消費需求久被遏抑，所以將為企業造就有利條件加速復甦，有望為零售企業來年銷售額帶來曙光。該調查顯示，約61%受訪者表示已重拾疫前生活習慣，今年的消費比去年同期更多。

在消費習慣方面，有72%的受訪高收入居港內地人表示，每月平均花費逾2萬港元購買奢侈品和美粧用品，相當於平均每月從名貴珠寶品牌購買一枚戒指，或從國際時裝品牌入手一個經典真皮手袋。

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宜善用科技 緊貼目標客喜好

她續分析，消費者由首次接觸到一件產品的資訊以至完成購買，當中可經歷多達30個接觸點；而購買的產品愈昂貴，消費者就需要愈多資訊支持其購買決定，尤其是一些資訊性的影片內容。

所以她認為，零售及奢侈品品牌在適當的媒體平台投放產品尤其重要，例如可與目標顧客最常獲取娛樂的內地媒體合作，在內容加入產品資訊，甚至打造由產品投放以至購買的無縫體驗。

她指，該公司調查發現，他們使用媒體的習慣，最影響消費決定。其中盡管有超過90%受訪者已經在港居住逾10年，但他們依然視愛奇藝、抖音、嗶哩嗶哩及騰訊視頻等內地媒體，為最影響消費決定的平台；雖然有大部分受訪者表示，英語是他們慣常在家使用的語言，但仍然有超過84%傾向購買在內地媒體平台以中文行銷的品牌。

此外，她指出，善用內地媒體平台提供的針對性和個性化工具，亦可有助找出更多潛在顧客，不少品牌的市場推廣活動，都靠數據洞悉消費者喜好而客製推廣內容，且得到顯著成效。

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記者：張寶燕