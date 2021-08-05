港股今早輕微低開，恒生指數開報26390點，跌36點。大市早段跌百點後轉升，濠賭股反彈，體育用品股由跌轉升，恒大系造好，其中恒大 （03333） 升逾4%；恒大物業 （06666） 升逾2%；恒大汽車 （00708） 升近4%；恒騰 （00136） 升逾半成。

港股後市走勢如何，午後怎部署？獨立股評人股領袖（Tony）今日11：55於《ET午市精點》為你分析。

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▲ 【ET午市精點】恒指走勢反覆 遊戲股無懼官媒再發聲

重溫今早《ET開市直擊》↓

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01：20 - 美股外圍市況速報

03：21 - 港股市況速報＋北水盤路

04：27 - 港股市況分析 反彈目標睇幾多？

08：18 - 國策受惠股標青 汽車股前景點睇？

11：58 - 高追比亞迪 （01211） 不如考慮ETF：GX中國電車 （02845）

13：18 - 股票分析：吉利汽車 （00175） 買賣策略如何？

14：48 - 股票分析：舜宇光學 （02382） 買賣策略如何？

19：12 - 股票分析：騰訊 （00700） 股價前景何？

22：31 - 波動市之下 比比的投資推介（1）

27：50 - 港股開市前市況速報

29：49 - ET個股推介：龍源電力 （00916）

30：50 - 波動市之下 比比的投資推介（2）

34：38 - 生物科技股宜留神 還有哪些潛在政策風眼？

35：58 - 股票分析：福萊特玻璃 （06865） 買賣策略如何？

37：46 - 股票分析：信義光能 （00968） 買賣策略如何？

40：25 - 股票分析：李寧 （02331） 買賣策略如何？

43：32 - 股票分析：思摩爾國際 （06969） 買賣策略如何？

46：13 - 股票分析：滔博 （06110） 買賣策略如何？

48：14 - ETF分析：安碩恒生科技 （03067） 買賣策略如何？

49：58 - 股票分析：小米 （01810） 買賣策略如何？

50：30 - 股票分析：海螺 （00914） vs華潤水泥 （01313） 點揀？

51：40 - 港股開市後市況速報

52：56 - 財經日誌提提你

