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英國更新旅遊名單 歐洲多國升級「綠區」

環球社會熱點 11:56 2021/08/05

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英國因應全球新冠肺炎疫情形勢，再度更新旅遊名單級別。英國宣布把德國、奧地利、羅馬尼亞及挪威等7個國家列入綠色名單，從這些國家入境的旅客無須隔離。英國把格魯吉亞及墨西哥更新為紅色名單，所有旅客入境後都要在指定酒店隔離10日。有關旅行名單將於周日（8日）生效。

英國擬推黃色觀察旅遊名單 或重創旅遊業 【下一頁】

英國宣布周四（5日）起更新旅遊名單級別，德國、奧地利、斯洛文尼亞、斯洛伐克、拉脫維亞、羅馬尼亞及挪威共7國將列入綠色地區，從該國入境旅客只要持有效新冠病毒陰性檢測結果，可免隔離入境。

早前被列入黃色觀察名單的法國，因應當地疫情緩和，亦被正式納為黃色地區，旅客若已完成接種疫苗及檢測呈陰性，入境後無需強制隔離。 同時，英國把印度、巴林、卡塔爾及阿聯酋從紅色名單上移至黃色名單，意味從有關國家入境的旅客亦可有條件免隔離。

英國研究孕婦接種效用及對胎兒影響 【下一頁】

另一方面，英國把格魯吉亞、墨西哥、法屬馬約特島（Mayotte）及留尼汪島 （La Réunion） 納入紅色名單之內。紅色名單國家的所有入境旅客必須支付2,285元英鎊（約2.4萬港元），在指定酒店強制隔離10日。

英國要求黃色地區旅客必須完成接種當局、歐洲藥品管理局或美國食品藥品監督管理局（FDA）授權的新冠疫苗，包括輝瑞、Moderna、阿斯利康或強生。

責任編輯：郭麗明

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