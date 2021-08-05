【新冠疫苗】世衛籲暫停打增強劑 先提升接種人數

為應對新冠肺炎變種病毒威脅，加上憂慮疫苗效用被削弱，不少國家及地區計劃安排民眾接種增強劑。世界衛生組織（WHO）表示，希望有關國家可以暫停增強劑，先讓更多人接種首劑。

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WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周三（4日）表示，明白各國政府希望保護民眾安全，對抗Delta變種（即印度變種）的威脅，但促請諸國可以延後增強劑接種計劃至10月才展開。

譚德塞指出，目前大量貧困國家急需更多疫苗，不能再讓疫苗接種率領先全球的富裕國家接種更多疫苗，亦不可讓雙方的疫苗接種率差距持續擴張。根據WHO數字，富裕國家每100人已接種的疫苗劑數已提升至約100劑，反觀貧困國家由於疫苗供應不足，每100人只打1.5劑。

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挪威傳染病專家達勒（Elin Hoffmann Dahl）亦指出，富裕國家打增強劑對抗Delta變種的做法短視，因為當全球疫苗接種率維持低水平，新變種病毒出現的機會較大，疫苗將需要再重新調整，增強劑屆時便失去原本的效用。

責任編輯：吳漢培