【新冠疫苗】美國冀重啟旅遊 外國旅客想入境先打針

隨新冠疫苗接種率上升，美國亦計劃重啟旅遊業。報道引述消息人士指美國近日新冠確診個案不斷增加，政府即使有意重旅遊亦不會立即取消防疫限制。美國當局正研究新制度，計劃修改入境要求，要求所有入境旅客接種新冠疫苗，逐步開放國外人士入境。

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美國目前禁止過去14日內，曾到訪大部分國家及地區人士非美國公民入境，包括英國、歐盟各國等。《路透社》引述白宮消息官員報道，美國總統拜登（Joe Biden）政府正制定1項計劃，作為最終取消海外遊客入境防疫限制的條件，要求大部分旅客接種新冠疫苗。報道指，美國希望重啟旅遊業，但礙於確診數目不斷上升，Delta變種（即印度變種）在境內快速傳播，所以不會立即取消限制。

有關官員表示，跨部門工作組正研究新機制，分階段允許外國旅客入境美國。除少數特例外，最終多數外國旅客入境美國時將需完成疫苗接種。白宮已與航空公司等旅遊業界人士商討政策詳情，包括接納疫苗種類等。

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據悉，工作組正制定政策及流程，美國政府會在適當時機推出新機制。消息官員強調，美國確診個案或會在未來數周內持續增加，當局會維持現時旅遊入境限制，或需數周，甚至幾個月才會開始解除。

責任編輯：李俊儀