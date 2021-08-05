【家族辦公室】萬方家族辦公室﹕投資回報非首要考慮　成立辦公室要訂立「家規」？

▲ 萬方家族辦公室創始人兼首席執行官關志敏表示，現時萬方管理的家族數量已超過150個。

正所謂「賺錢容易守財難」，萬方家族辦公室創始人兼首席執行官關志敏接受訪問時表示，家族辦公室強調「傳承」的延續性，其投資格局跟只為服務高淨值個人客戶的資管機構截然不同。他表示，要管理無數代人的資產，成立家族辦公室的首要考慮並非投資回報，反而要先設立「家規」，供後代有例可依。

關志敏表示，「中國人成日都講『富不過三代』」，他認為，家族辦公室需確保財富得以延續到未來的幾代子孫承傳，箇中過程並非單純管理、投資資產。他舉例指﹕「好多人一諗到家族辦公室，就會諗到「投資」同埋「回報」，但其實唔係。第一樣野我地要成立係『家族憲法』（Family Constitution）。」

瑞信﹕香港成年人均財富391萬元，詳見﹕【新一頁】

投資前先立「家規」

他指，在成立一個家族辦公室時，需成立一個諮詢委員會，由家庭成員、專業人士團隊制定家族憲法，列明家族辦公室的投資治理（Investment Governance）、家族治理（Family Governance）等規則，其後才到投資管理。訂立「家規」後，家族辦公室會按照家族的價值觀管理資產。

「家規」亦可以作為一種精神財富，將家族的價值觀傳承給後代。關志敏指，有家庭成員會在「家規」中，訂下後代能夠承接財富的條件，例如家庭觀念較重的家庭，要求未來的子孫必須每年出席家庭聚會，方能享受家族辦公室或家族信托的利益。

以「家」作為單位，其衍生出來的投資風格，亦較其他投資者作風不同。關志敏舉例表示，在選擇投資產品時，銀行有時可能從每個季度著手計劃，但家族辦公室則從一整個世代（Generation）的角度部署。比較上一代及新一代，以近期趨勢來看，他指，近兩三年出現較多黑天鵝事件後，新一代人愈來愈趨向分散投資，其風險取態亦較上一代不同。

家族辦公室需求有增無減

截至目前，萬方管理的家族辦公室數量已超過150個，在香港、新加坡、台北、上海及北京皆設有辦公室，總面積逾3.5萬呎。其中，香港辦公室新址遷至中環中心，面積增至達1.7萬呎，周四（5日）正式開幕，並同時宣佈擴張其新加坡辦公室規模。

關志敏表示，亞洲億萬富豪增長速度甚快，但不少人仍採用非正式結構（informal structure）管理家族資產。他預計，在未來10年的大中華地區內，將有17萬億人民幣財富會由上一代「交棒」到下一代，屆時將需要更多家族辦公室協助完成交接工作。

萬方所管理的家族辦公室主要分成兩類，部分單一家族辦公室（Single Family Office）礙於人力資源有限，因此擬外判部分業務予萬方管理。關志敏表示，在萬方管理的家族辦公室中，約3成本身有自己的家族辦公室。

此外，關志敏指，由於家族辦公室成立的資產大概需要在3億美金或以上，才能達到成本效益，故部分資產較少的家族會成立聯合家族辦公室（Multi-family office），把幾個家族的資金放在同一個家族辦公室平台管理。

展望未來，關志敏期望，萬方家族辦公室生態圈能吸引更多單一家族辦公室參與。對比起單一家族辦公室平均只有5至10名員工，關志敏認為，目前萬方家族辦公室約有100個人手，有人力資源優勢，預料在未來2年內，目標人手能增長至350個。

相關文章﹕

萬方家族辦公室夥奕豐組合營 拓內地高淨值資產市場

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯﹕賴奕羚