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【東京奧運】女子滑板公園賽好有愛 暖心事一籮籮

環球社會熱點 10:58 2021/08/05

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體育競技賽事不乏窩心場面，東京奧運的女子滑板公園賽中，如此畫面更是頻繁出現。最後一輪比賽前，金牌得主四十住櫻在英國選手布朗開始前，為她送上鼓勵及祝福。最後一個出場的岡本碧優以失誤完結賽事，其他運動未有慶祝，反而做出令人感動的舉動。

【東京奧運】日00後小將包辦金銀 滑板賽再掀青春風暴 【下一頁】

【東京奧運】13歲少女自學滑板 成英國最年輕選手 【下一頁】

周三（4日）舉行的女子滑板公園賽在最後一輪開始前，只要其後有選水表現出色，當時排名第一的日本19歲小將四十住櫻亦有可能最終空手而回。當時仍有機會衝金的英國13歲小將布朗（Sky Brown）賽後透露，四十住櫻完成最後一輪後，鼓勵緊接出場的自己能夠做好最後一輪，讓自己放鬆不少。最終，布朗交出好表現，以56.47分奪得銅牌。

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同樣有望衝金日本15歲運動員岡本碧優壓軸出場，整輪表現相當出色，多次完成高難度動作。當計時快將終結，岡本碧優決定用高難度動作收尾，可惜最終未能成功，無法捉住滑板，失手滑倒在地抱頭哭泣。

此時，全場運動員歡呼，但不是慶祝有人失誤，而是安慰剛剛失手的岡本碧優。岡本碧優返回等候區，其他運動員一擁而上相互擁抱，然後再聯手捧起岡本碧優。

責任編輯：吳漢培

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