  • 28°C
香港時間 : 2021805日 (四) 12:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】快手股價潛水8%失守100　逾38億股今日解禁、期待北水支援？

股市 11:58 2021/08/05

分享：

快手 （01024） 上市滿6個月，今日合計有逾38億股快手股份解禁，相當於總股本近95%，以昨日收市價計，快手解禁股份約值4000億元。快手今日解禁股份包括兩大股東宿華、程一笑持股，也涉及上市前股東、僱員持股平台、基石投資者持股。

快手股價今日下挫逾8%，跌穿100元關口，現報96.4元，跌8.4%，成交已近20億元。

快手於今年2月上市，招股價115元，首日開市即見338元，上市初期高位見417.8元，成為「ATM」外另一市值逾萬億元互聯網股份，但內地互聯網監管不斷升級，快手愈近股東禁售期結束，股價愈創新低。

大摩削目標價至50元？ 快手：自媒體涉編造研報將起訴、大摩實際評級如何，可見【下一頁】

根據快手上市文件資料，快手上市後受禁售承諾規限的A類股份達7.66億股，B類股份達31.29億股，上述股份佔公司總發行股本的94.81%。當中，基石投資者的股份佔比達4.02%，其他非控股股東及僱員持股平台的股份佔比達69.64%。

快手屬「同股不同權」架構股份，即使上市初期已獲快速納入「恒指綜合指數」，但也未能納入港股通交易範圍。隨上市滿6個月，快手已達到納入港股通的基本要求，尚待上海證券交易所、深圳證券交易所確認其資格。

市場早預期互聯網股增長可觀，港股通「北水」料成為快手短線較能期待的刺激因素。

相關文章：

【快手股價】快手CCASS倉位異動　或部署達800億配股？（附短片）

【中概股風暴】逾3000億元中資科技股份未來3個月解禁、引新一輪拋售？　快手再創上市低

記者：梁安琪

港股 港股通 深圳證券交易所 上海證券交易所 同股不同權 異動股 快手—W（01024）

上一篇文章

【bitcoin】摩根大通據報向私銀客戶推薦比特幣投資基金

下一篇文章

【ET午市精點】恒指走勢反覆　遊戲股無懼官媒再發聲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版