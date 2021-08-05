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【快手解禁】快手股價重挫15%失守90元　逾38億股今日解禁、期待北水支援？

股市 17:01 2021/08/05

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快手 （01024） 上市滿6個月，今日合計有逾38億股快手股份解禁，相當於總股本近95%，以昨日收市價計，快手解禁股份約值4000億元。快手今日解禁股份包括兩大股東宿華、程一笑持股，也涉及上市前股東、僱員持股平台、基石投資者持股。

快手股價再受壓，先後跌穿100元、90元關口，全日大跌15.3%至89.1元，成交39億元，最新市值跌至3707億元，較高位累跌近8成。

快手於今年2月上市，招股價115元，首日開市即見338元，上市初期高位見417.8元，成為「ATM」外另一市值逾萬億元互聯網股份，但內地互聯網監管不斷升級，快手愈近股東禁售期結束，股價愈創新低。

大摩削目標價至50元？ 快手：自媒體涉編造研報將起訴、大摩實際評級如何，可見【下一頁】

根據快手上市文件資料，快手上市後受禁售承諾規限的A類股份達7.66億股，B類股份達31.29億股，上述股份佔公司總發行股本的94.81%。當中，基石投資者的股份佔比達4.02%，其他非控股股東及僱員持股平台的股份佔比達69.64%。

快手屬「同股不同權」架構股份，即使上市初期已獲快速納入「恒指綜合指數」，但也未能納入港股通交易範圍。隨上市滿6個月，快手已達到納入港股通的基本要求，尚待上海證券交易所、深圳證券交易所確認其資格。

市場早預期互聯網股增長可觀，港股通「北水」料成為快手短線較能期待的刺激因素。

相關文章：

【快手股價】快手CCASS倉位異動　或部署達800億配股？（附短片）

【中概股風暴】逾3000億元中資科技股份未來3個月解禁、引新一輪拋售？　快手再創上市低

記者：梁安琪

港股 港股通 深圳證券交易所 上海證券交易所 同股不同權 異動股 快手—W（01024）
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