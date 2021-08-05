【基金點睇】監管加強震散遊戲板塊 基金操作見分歧

監管風暴在互聯網行業不斷發酵，遊戲行業成最新風眼所在，相關股價極為波動。事實上，市場對遊戲行業的觀點存在分歧，有公募基金早已提前撤離，另一方面亦有投資者積極布局。Wind數據顯示，截至第二季末，持有騰訊控股（00700）共有506隻基金，涉及75家基金公司，合計持股1.98億股，較第一季末減持了0.13億股，包括有302隻基金進行了減持，而其餘104隻基金未變化。

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同時，從單隻基金產品來看，易方達藍籌精選持有1,810股騰訊，較第一季增持了200萬股，是持有騰訊最多的基金。此外，明星基金經理馮波管理的易方達研究精選、曲揚管理的前海開源滬港深藍籌、李耀柱管理的廣發滬港深新起點、王宗合管理的鵬華匠心精選等基金都持有相當數量的騰訊控股。

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從基金公司來看，易方達基金持倉騰訊控股規模最大，達到5,515.3萬股，緊隨其後的是上海東方證券資產管理公司、華夏基金、滙添富基金，持股規模均在1,000萬股以上。



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國泰基金認為，當前游戲板塊估值為2018年版號和青少年保護政策出台時的歷史低位，政策總體方向變化不大，政策或驅動行業集中度提升，由量到質的精品化趨勢提速。從基本面看，2021年游戲板塊的上市企業仍處於業績增長期，並有望迎來超跌估值修復。

不過，也有基金經理透露，其實很多基金經理對游戲行業已經不太關注，即使有持倉，比重也不高，基金前十大重倉股以新能源、晶片、醫藥板塊為主。由於當局對游戲行業的規範整頓一直存在，一些投資者抱著「寧可錯過、不可做錯」的心態，對前景保持謹慎。

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記者：林衛