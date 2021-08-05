【人行放水】路透調查：寬鬆預期升溫 未來三個月或再降準

路透公布調查顯示，國內疫情形勢嚴峻，令本已有所放緩的經濟基本面進一步承壓，寬鬆期全面升溫。受訪機構除認為存款基準利率還會保持穩定外，對存款準備金率和央行政策利率下調的預期均有所上升。

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所有受訪機構一致預期8月及未來三個月存款基準利率不變。至於存款準備金率，因7月剛剛降準，僅有1家機構認為央行將連續兩個月降準，不過預期未來三個月將降準的機構佔比近四分之一。

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雖然7月超預期降準，但在對冲當月中期借貸便利（MLF）到期和季度繳稅後，資金面整體仍維持平穩，並未更加寬鬆，表明即便政策面更為積極，但仍會致力於防範大水漫灌。考慮到下半年MLF到期規模巨大，即便還有降準，很大程度上會兼顧置換到期MLF的目標。預計市場流動性整體平穩略偏鬆的大局難改，回購利率圍繞政策利率中樞震蕩局面將延續。

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記者：林衛