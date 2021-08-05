【業績│銀行股】星展集團上半年多賺54%　淨利息收入按年跌12%

▲ 香港方面，首半年總收入為12.56億元，按年跌9%，淨利潤按年升2%至6.17億元。

新加坡星展集團（DBS Group）公佈中期業績，期內淨利潤按年增長54%至37.1億（新加坡元，下同），股本回報率從去年同期的9.5%上升至14%。該行宣派次季中期股息每股0.33元。

淨息差按年收窄27點子至1.47%，上半年淨利息收入按年下跌12%至42億元。財富管理業務收入增長27%至9.45億元，淨手續費及佣金收入按年增長20%至18.21億元，突破以往紀錄，但受淨利息收入下跌拖累，期內總收入仍按年下跌4%，至74.43億元。

撥備前利潤按年跌8%至43.13億元，期內撥備8,900萬元，比去年同期下跌95%。

普通股權一級資本比率（CET-1）為14.5%，高於去年底的13.9%，流動性覆蓋率為136%，淨穩定資金比率為127%。

香港方面，首半年總收入為12.56億元，按報告匯率計則按年跌9%，按固定匯率計則跌5%。淨利潤按年升2%至6.17億元，以固定匯率計，則升8%。其中，以固定匯率計，淨利息收入按年跌19%，但淨手續費及佣金收入則按年增長28%。

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編輯﹕賴奕羚