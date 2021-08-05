  • 28°C
香港時間 : 2021805日 (四) 12:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績│銀行股】星展集團上半年多賺54%　淨利息收入按年跌12%

股市 10:52 2021/08/05

分享：

香港方面，首半年總收入為12.56億元，按年跌9%，淨利潤按年升2%至6.17億元。

新加坡星展集團（DBS Group）公佈中期業績，期內淨利潤按年增長54%至37.1億（新加坡元，下同），股本回報率從去年同期的9.5%上升至14%。該行宣派次季中期股息每股0.33元。

淨息差按年收窄27點子至1.47%，上半年淨利息收入按年下跌12%至42億元。財富管理業務收入增長27%至9.45億元，淨手續費及佣金收入按年增長20%至18.21億元，突破以往紀錄，但受淨利息收入下跌拖累，期內總收入仍按年下跌4%，至74.43億元。

撥備前利潤按年跌8%至43.13億元，期內撥備8,900萬元，比去年同期下跌95%。

普通股權一級資本比率（CET-1）為14.5%，高於去年底的13.9%，流動性覆蓋率為136%，淨穩定資金比率為127%。

香港方面，首半年總收入為12.56億元，按報告匯率計則按年跌9%，按固定匯率計則跌5%。淨利潤按年升2%至6.17億元，以固定匯率計，則升8%。其中，以固定匯率計，淨利息收入按年跌19%，但淨手續費及佣金收入則按年增長28%。

相關文章﹕

【大灣區】星展52億人幣購深圳農村商業銀行13%　成單一最大股東

【花旗重組】渣打、星展、華僑銀行等　傳有意競購花旗亞洲零售銀行業務

【疫苗保險】星展夥安達保險推疫苗保　本港客戶可免費登記、恩恤身故賠6萬元

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚

港股 銀行 星展銀行 財富及資產管理 新加坡 新加坡元

上一篇文章

【反外國制裁法】香港據報不會立即施行反外國制裁法

下一篇文章

【中電信回A】中電信回A明日進行路演　擬發行103.96億股A股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版