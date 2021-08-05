成熟國家和新興市場股市處於分歧

自第三季開始，成熟國家股票在7月份的一個月內跑贏新興市場8.8%，我們預計成熟國家與新興市場之間的差異將持續存在，原因有二：（1）疫苗接種進展有明顯差別；（2）量化寬鬆政策最終會縮緊。

新冠肺炎危機的性質已經演變。去年，全球新增新冠肺炎感染個案與死亡率有密切的關係。但到了今天，對於疫苗接種率高的國家來說，新增的新冠肺炎感染不再導致死亡率上升。自1月下旬以來，在成熟國家與新冠肺炎相關的死亡人數呈下降趨勢，這與疫苗接種率的上升相吻合。相比之下，新興市場的疫苗接種仍然落後，總體死亡率仍有上升趨勢。疫情防控不力將嚴重影響新興經濟體的復甦前景，Delta變種病毒肆虐將令新興市場處於風險。

市場經常討論到「收水」，但「收水」不是問題，問題是何時。最近債券孳息率的回落引起了市場猜測，這將減弱美國財政寬鬆政策的影響，而全球新冠肺炎感染個案回升將再度削弱消費者支出，令經濟反彈將停滯，但我們認為這種擔憂被誇大了。

不少投資者經常聚焦於聯儲局言論，但聯儲局會議發出的訊息不一，雖然表示「經濟已經朝著目標取得了進展」，但同時也承認「勞動力市場方面有需要彌補」。在與其猜測「聯儲局術語」（Fedspeak），倒不如透過宏觀數據來衡量「收水」的合理性。從宏觀數據來衡量，出爐數據尤其是在就業和製造業方面一直保持強勁，牢固的通脹壓力持續存在將引起對價格「暫時性」上漲的估計。

縮減量化寬鬆是可能發生的結果，這將進一步推動成熟國家股票表現優於新興市場股票，令兩者的分歧持續。