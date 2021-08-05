【港股市況】恒生指數低開36點　阿里巴巴升逾1%、騰訊跌近1%（不斷更新）

聯儲局副主席預期儲局可能今年啟動減少買債步伐，2023年開始加息，道指跌323點。港股今早輕微低開，恒生指數開報26390點，跌36點。恒生科技指數跌0.1%，報7779點。阿里巴巴 （09988） 升逾1%；騰訊 （00700） 跌近1%；網易 （09999） 跌逾3%；港交所 （00388） 升近0.5%。

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即市走勢︰

【09：36】大市早段跌百點後轉升，恒指最新升約18點，報26445點；科指升近0.1%，報6869點。

【09：35】理想汽車2015提前結束國際配售 孖展輕微超購0.6倍、券商：市場觀望氣氛濃厚

【09：31】快手 （01024） 股價跌逾5%，跌穿100元水平，破底低見99.25元。

【09：28】思摩爾 （06969） 跌半成，開報37元。新華社發布文章，警惕電子煙流向未成年人。

【電子煙股】悅刻稱成功注冊中國臨床試驗 新華社即發文：警惕電子煙流向未成年人 霧芯盤前抽升1成後跳水

【09：21】恒生指數開報26390點，跌36點。恒生科技指數跌0.1%，報7779點。阿里巴巴 （09988） 升逾1%；騰訊 （00700） 跌近1%；網易 （09999） 跌逾3%；港交所 （00388） 升近0.5%。

【中國巴菲特】段永平罕有出手買入騰訊 揚言「再跌再買多些」

【09：13】期指開報26344點，跌14點或近0.1%。

【09：05】恒指黑期跌46點，26371點，道指期貨升64點，報34754點。

【08：57】證券時報︰遊戲行業稅收上應向傳統行業看齊 應做好心理準備

【08：01】永利澳門第二季淨虧損收窄近67%至1.2億美元

【08：01】美高梅第二季經調整物業EBITDA虧轉盈900萬美元

【07：45】361度發盈喜 料上半年溢利按年增約30%

【07：45】港股ADR收報26496點，升69點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報43.26元，升0.11元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報459.93元，升3.13元或0.7%。

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【07：30】聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）預期，儲局可能在今年較後時間啟動減少買債步伐，2023年開始加息 ； 另外，美國財政部宣布，下周的再融資債券發行規模維持在1260億美元，但預計11月可能削減發債規模。道指收跌323點，報34792點；標普500指數跌20點，報4402點；納指則升19點，收報14780點。

【開市9點半】「中國巴菲特」段永平稱買騰訊 武漢市市監局約談美團、阿里等7間社區團購經營者

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩