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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【恒指夜期+ADR】夜期收市升124點　騰訊ADR反彈　北水走資逾11億沽騰訊（不斷更新）

股市 04:45 2021/08/06

分享：

滙豐ADR及騰訊ADR外圍反彈，帶動夜期造好，夜期升124點，收報26249點，滙豐ADR折算收報43.7港元，較港收市價高1%，騰訊ADR折算收報446.41港元，較港高1.7%。

即睇港股ADR收市：

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ADR 折算港元 較港收市價變幅
滙豐ADR 43.70 +1.0%
百度美股 161.24 +1.3%
騰訊ADR 446.41 +1.7%
阿里巴巴美股 193.68 +0.6%
網易美股 136.43 -1.3%
京東美股 275.08 +0.5%

北水再重新轉回走資，全日錄得11.6億元淨流出，騰訊 （00700） 重新走資17.6億元，舜宇 （02382） 淨走3.7億元。至於淨流入，中芯 （00981） 淨吸8.8億元、車股繼續吸資，吉利 （00175） 、長汽 （02333） 及比亞迪 （01211） 分別有6.8億、4億及3億元淨流入。

北水資金流向：

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港股今早輕微低開36點，早段曾轉升百點，其後再度回落，午後跌幅擴大，恒生指數收報26204點，跌221點，成交1617億元。恒生科技指數跌2.1%，報6715點。快手 （01024） 跌逾15%；騰訊 （00700） 跌近4%；阿里巴巴 （09988） 逆市靠穩升0.1%；中芯 （00981） 績前升近4%。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【北水基金】約兩百隻北水基金排隊待發 共帶來3300億元彈藥

【反外國制裁法】香港據報不會立即施行反外國制裁法

即市走勢︰

【03：00】夜期升124點，收報26249點

【21：57】夜期升45點

【18：32】恒指夜期升7點，報26132點，低水73點。

【16：41】摩通上調信義光能盈測及業務估值　目標價升57%至22.7元

【16：39】長實半年純利增三成、中期息增兩成至0.41元　李澤鉅料樓市中長綫平穩向好

【16：34】長和半年多賺41%　加派息3成至0.8元

【16：10】恒生指數收報26204點，跌221點，成交1617億元。恒生科技指數跌2.1%，報6715點。快手 （01024） 跌逾15%；騰訊 （00700） 跌近4%；阿里巴巴 （09988） 逆市靠穩升0.1%；中芯 （00981） 績前升近4%。

【16：00】恒生指數U盤前跌201點，報26225點（不斷更新）

【15：50】快手 （01024） 尾市仍尋底，跌逾15%低見88.7元。

【15：34】港股尾市跌約225點，至26200點水平；科指跌2.2%，報6709點。

【15：19】港交所 （00388） 逆市靠穩，股價升0.4%。

【港交所CEO】歐冠昇：最大挑戰來自地緣政治　透露兒時志願做醫生

【15：03】大市跌幅略收窄至約200點。

【15：01】內地股市下跌，上證跌0.3%；深證跌0.8%；創業板跌近0.9%。

【14：58】東岳 （00189） 跌逾12%，低見14.38元，成交6.5億元。

【14：57】大市跌近300點，報26139點，跌287點；科指跌2.5%，報6688點。

【14：44】中金科技 （08295） 逆市升三成，高見1.11元。

【14：30】騰訊 （00700） 最新跌半成，低見433元。

【14：19】九置 （01997） 績後跌逾6%，低見37.4元。

【14：16】恒指跌200點，報26224點，跌195點；科指跌2.2%，報6709點。騰訊 （00700） 跌近4%，低見439元；快手 （01024） 跌14%，低見90.25元。

【13：19】新特能源 （01799） 升逾兩成，高見23.25元。

【13：37】大市跌幅擴大至100點，科指跌1.4%。騰訊 （00700） 跌幅擴至3%，低見442.8元。

【13：32】中航科工 （02357） 逆市升近12%，高見6.82元，成交達7億元。

【13：26】阿里健康 （00241） 、平安好醫生 （01833） 分別跌近半成；京東健康 （06188） 跌2%。

【13：22】快手 （01024） 最新跌逾一成，破底低見94元。

【13：19】折讓近一成四配股的新特能源 （01799） 午後復牌，股價低開轉升6%，高見20.45元。

【13：14】快手 （01024） 跌幅擴大至逾9%，破底低見95.25元，成交20.9億元。

【13：11】騰訊 （00700） 午後跌幅擴至2%，報447.6元。

【13：10】新特能源折讓近14%配股籌逾10億元　午後復牌跌近3%

【13：01】港股午後初段偏軟，恒指跌約20點，報26405點。科指跌0.8%，報6803點。

【12：46】騰訊據報恢復微信新用戶注冊

【12：46】雲頂新耀藥物獲國藥局臨床試驗批准

【12：30】日清食品第二季溢利減少3%　原材料價升令中國業務溢利大減28%

【12：30】九倉置業上半年基礎盈利跌15%　減派中期息14%至0.67元

【12：15】ESR擬斥逾400億元收購亞太資管集團ARA　最快第四季完成

【12：00】恒生指數半日跌51點，報26374點，成交808億元。恒生科技指數跌近1%，報6792點。阿里巴巴 （09988） 逆市升逾1%；騰訊 （00700） 跌逾1%；快手 （01024） 挫逾8%破底；中芯 （00981） 績前升逾3%。

【11：49】騰訊 （00700） 跌幅擴大至1.5%，報449.8元。

【11：46】恒指中午收市升約5點，26431點。科指轉跌0.6%，報6817點。

【11：34】銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別升逾3%。

【11：33】內地股市個別發展，上證半日升0.1%；深證、創業板指跌0.3%。

【11：18】銀娛 （00027） 反彈幅度擴大至逾2%，高見48.05元；金沙 （01928） 升1.2%。

【11：09】贛鋒鋰業 （01772） 跌4%，低見167.2元。贛鋒鋰業收深交所關注函：要求說明收購匯創新能源、Millennial的定價政策和依據等。

【10：58】中芯國際 （00981） 股價績前造好，升逾3%，高見28元。

【10：53】騰訊 （00700） 轉跌0.9%，港股升幅收窄至不足10點。

【10：52】星展集團上半年多賺54%　淨利息收入按年跌12%

【10：51】快手股價潛水8%　逾38億股今日解禁

【10：49】金嗓子 （06896） 中途停牌，停牌前報2.38元，升23.9%，成交410.6萬元。

【10：45】中電訊 （00728） 跌逾2%，低見2.89元。中電信將於明日進行網上路演，擬公開發行不超過103.96億股。

【中電信回A】中電信回A明日進行路演　擬發行103.96億股A股

【10：39】烯石電動汽車新材料 （06128） 升幅擴大至六成，高見1.25元，成交2786萬元。

【10：37】體育用品股轉升，特步 （01368） 升7%；李寧 （02331） 升0.5%；安踏 （02020） 升逾1%；361度 （01361） 升近半成。

【10：23】宏利 （00945） 半年盈利34.3億加元，按年升69.5%，派息28加仙，股價績後靠穩升0.8%。

【10：22】新特能源折讓13.8%配股 集資10.3億元、今早停牌

【10：18】聯儲局副主席拉里達預期儲局可能今年啟動減少買債步伐，2023年開始加息，中電 （00002） 跌0.8%；煤氣 （00003） 跌1.8%；電能 （00006） 跌0.1%。

【10：07】昨日造好的體育用品股回軟，安踏 （02020） 跌0.7%；李寧 （02331） 跌逾1%；特步 （01368） 跌逾2%。另一方面，361度 （01361） 發盈喜，股價升3%。

【10：03】大市最新升約百點，報26532點，升105點。科指靠穩升0.2%，報6872點。

【09：59】東岳 （00189） 逆市跌近7%，低見15.34元。

【09：56】濠賭股反彈，藍籌股銀娛 （00027） 升近2%；金沙 （01928） 升1%。另外；美高梅 （02282） 績後破底低見8.17元後倒升0.6%；永利 （01128） 績後升逾1%。澳博 （00880） 、新濠 （00200） 亦分別升逾1%。

【09：53】烯石電動汽車新材料 （06128） 公布已申請美國預託股份於納斯達克資本市場上市，股價升逾36%，高見1.08元。

【異動股】烯石電車新材料擬發ADS　股價升4成

【09：48】恒大系造好，其中恒大 （03333） 升逾4%；恒大物業 （06666） 升逾2%；恒大汽車 （00708） 升近4%；恒騰 （00136） 升逾半成。

【09：45】ATMX領升，阿里巴巴 （09988） 升幅擴大至逾2%，高見197.6元；騰訊 （00700） 升0.8%；美團 （03690） 升近3%，小米 （01810） 升0.4%。

【09：36】大市早段跌百點後轉升，恒指最新升約18點，報26445點；科指升近0.1%，報6869點。

【09：35】理想汽車2015提前結束國際配售　孖展輕微超購0.6倍、券商：市場觀望氣氛濃厚

【09：31】快手 （01024） 股價跌逾5%，跌穿100元水平，破底低見99.25元。

【快手股價】快手將於8月20日關閉海外版Zynn

【09：28】思摩爾 （06969） 跌半成，開報37元。新華社發布文章，警惕電子煙流向未成年人。

【電子煙股】悅刻稱成功注冊中國臨床試驗　新華社即發文：警惕電子煙流向未成年人　霧芯盤前抽升1成後跳水

【09：21】恒生指數開報26390點，跌36點。恒生科技指數跌0.1%，報7779點。阿里巴巴 （09988） 升逾1%；騰訊 （00700） 跌近1%；網易 （09999） 跌逾3%；港交所 （00388） 升近0.5%。

【中國巴菲特】段永平罕有出手買入騰訊　揚言「再跌再買多些」

【09：13】期指開報26344點，跌14點或近0.1%。

【09：05】恒指黑期跌46點，26371點，道指期貨升64點，報34754點。

【08：57】證券時報︰遊戲行業稅收上應向傳統行業看齊　應做好心理準備

【08：01】永利澳門第二季淨虧損收窄近67%至1.2億美元

【08：01】美高梅第二季經調整物業EBITDA虧轉盈900萬美元

【07：45】361度發盈喜　料上半年溢利按年增約30%

【07：45】港股ADR收報26496點，升69點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報43.26元，升0.11元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報459.93元，升3.13元或0.7%。

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【07：30】聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）預期，儲局可能在今年較後時間啟動減少買債步伐，2023年開始加息 ； 另外，美國財政部宣布，下周的再融資債券發行規模維持在1260億美元，但預計11月可能削減發債規模。道指收跌323點，報34792點；標普500指數跌20點，報4402點；納指則升19點，收報14780點。

【開市9點半】「中國巴菲特」段永平稱買騰訊　武漢市市監局約談美團、阿里等7間社區團購經營者

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

港股 港股ADR ADR 期貨 恒生指數

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