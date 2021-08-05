【監管跌市】證券時報︰遊戲行業稅收上應向傳統行業看齊　應做好心理準備

▲ 【監管跌市】證券時報︰遊戲行業稅收上應向傳統行業看齊 回饋社會

官媒《證券時報》刊登「共同維護遊戲產業健康發展」為題文章，表示遊戲要在行業發展中保護好青少年，在遊戲設置上防止過度花錢，過度沉迷。另外，遊戲行業作為軟件服務業享受稅收優惠，也受到詬病，在稅收上游戲行業也應該向傳統行業適度看齊。

文章提到，遊戲企業應擔更多的社會責任，除了保護青少年，做好遊戲內容外，還可以在稅收上回饋社會。

文章指，遊戲產業現在已發展壯大，當初政府為了鼓勵信息產業發展，有軟件產業稅收優惠政策，還有一些地方政府給予補貼，這也是軟件企業淨利潤率高的重要原因，遠非硬件企業所能比。當這些軟件產業已發展起來，具有相對優勢時，政府就沒有必要再繼續給予產業扶持，將資金用在民生急需方面，稅收方面應該和其他產業持平。對此，遊戲產業應該做好心理準備。

新華社旗下《經濟參考報》周二發文，批評網絡遊戲危害社會，其後文章遭到修改，刪除「鴉片」及「電子毒品」等字眼。其後，《人民日報》海外版發文，要求加強保護年輕人的網絡世界，未有針對遊戲業。

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責任編輯︰梁浩碩