【監管跌市】官媒再批遊戲業「稅務應與傳統行業適度看齊」　騰訊跌近4%、一年慳稅多少？

▲ 【監管跌市】官媒再批遊戲業「稅務應與傳統行業適度看齊」 騰訊一年慳稅多少？

官媒近期再將目光放在內地網絡遊戲業，雖然官媒收回「精神鴉片」論，但《證券時報》最新刊登《共同維護遊戲產業健康發展》評論，指出遊戲業界要設法防止青少年過度花錢、過度沉迷，更劍指遊戲行業作為軟件服務業享受稅收優惠，反而應該「向傳統行業適度看齊」，在稅收上回饋社會。

遊戲股今日低開，騰訊 （00700） 今日輕微低開，一度倒升，但午後跌幅擴大，曾跌半成低見432.6元，收報439元，跌3.9%，成交261.9億元；網易 （09999） 報138.2元，跌3.8%；金山軟件 （03888） 報35元，跌4.6%；中手游 （00302） 則倒升0.5%，收報3.94元。

官媒重登文章無再提「精神鴉片」、「電子毒品」等詞 騰訊網易推措施防沉迷，可見【下一頁】

《證券時報》文章指，遊戲產業現在已發展壯大，當初政府為了鼓勵訊息產業發展，有軟件產業稅收優惠政策，還有一些地方政府給予補貼，這也是軟件企業淨利潤率高的重要原因，遠非硬件企業所能比。當這些軟件產業已發展起來，具有相對優勢時，政府就沒有必要再繼續給予產業扶持，將資金用在民生急需方面，稅收方面應該和其他產業持平。對此，遊戲產業應該做好心理準備。

新華社旗下《經濟參考報》周二發文，批評網絡遊戲危害社會，其後文章遭到修改，刪除「鴉片」及「電子毒品」等字眼。其後，《人民日報》海外版發文，要求加強保護年輕人的網絡世界，未有針對遊戲業。

「中國巴菲特」段永平罕有出手買入騰訊，可見【下一頁】

據騰訊年報資料，中國企業所得稅稅率一般為25%，但由於集團若干附屬公司獲批為高新技術企業，相關子公司可按15%的優惠企業所得稅稅率繳稅，而具備國家重點軟件企業資格的若干附屬公司更適用10%優惠企業所得稅稅率。

在地方層面，騰訊個別子企在滿足各自地方政府的若干要求後也可適用15%的優惠稅率。

騰訊去年應佔除稅前盈利為1764億元人民幣，按25%的稅率計算的所得稅，應付440.87億元人民幣，但適用於不同附屬公司不同稅率的影響達297.79億元，另有34.66億元稅收減免期及稅收優惠等，騰訊實際所得稅支出為198.97億元。

換言之，騰訊去年實際交稅金額只相當於稅前盈利11.28%，不足一般企業所得稅稅率（25%）的一半。

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責任編輯︰梁浩碩