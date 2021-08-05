【業績│濠賭股】永利澳門第二季淨虧損收窄近67%至1.2億美元

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【Uber業績】Uber經調整EBITDA虧損擴至近5.1億美元 股價盤後跌逾4%
永利澳門 （01128） 公布季度業績，永利澳門第二季公司擁有人應佔虧損淨額近1.2億美元，較去年同期的應佔虧損淨額3.5億美元縮窄66.8%。期內，經營收益4.5億美元，按年升21倍。當中，娛樂場收益3.5億美元，相對去年同期虧損1495萬美元。
控股股東Wynn Resorts Limited上半年澳門業務經調整物業EBITDA為1.1億美元，相對去年同期虧損1.64億美元，經營虧損1.2億美元，相對去年同期虧損4.1億美元。
永利皇宮經營第二季收益為2.7億美元，按年增加30倍，經調整物業EBITDA為5360萬美元，相對去年同期1.109億美元虧損。
永利澳門經營收益為1.840億美元，按年增加14.5倍，經調整物業EBITDA為1410萬美元，相對去年同期8260萬美元虧損。
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責任編輯︰梁浩碩