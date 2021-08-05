▲ 【業績│濠賭股】美高梅第二季經調整物業EBITDA虧轉盈900萬美元

美高梅中國 （02282） 公布季績。美高梅中國第二季經調整物業EBITDA為900萬美元，而去年同期則為虧損1.16億美元，較2019年第二季度減少95%。

期內，收益淨額為3.11億美元，按年增加836%，及較2019年第二季度減少56%。與本季度相比，去年季度受澳門旅遊及入境限制以及與疫情相關的其他營運限制的影響較大。

至於經貴賓賭枱贏率調整的經調整物業EBITDA為1,300萬美元，而去年季度則為虧損1.18億美元，及較2019年第二季度減少93%。經貴賓賭枱贏率調整的收益淨額為3.17億美元，按年增加895%，及較2019年第二季度減少57%。

主場地賭枱贏額為2.5億美元，按年增加2093%；貴賓賭枱贏額為7100萬美元，按年增加505%。

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責任編輯︰梁浩碩