【開市9點半】「中國巴菲特」段永平稱買騰訊　武漢市市監局約談美團、阿里等7間社區團購經營者

（1）「中國巴菲特」之稱的段永平罕見出手撈底騰訊 （00700） ，揚言「再跌再買多些」。不過，《人民日報》海外版發文，要求加強保護年輕人的網絡世界，未有針對遊戲業。騰訊昨反彈逾2%，ADR亦跟升。

【中國巴菲特】段永平罕有出手買入騰訊 揚言「再跌再買多些」

【監管跌市】人民日報發文要求加強保護年輕人網絡世界、未提遊戲業 騰訊反彈逾2%

（開聲聽）

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（2）武漢市市場監管局約談7家社區團購經營者，美團 （03690） 旗下美團優選、阿里巴巴 （09988） 旗下盒馬集市在內。

【互聯網監管】武漢市監局約談7家社區團購經營商 美團優選、橙心優選等簽《承諾書》

（3）平板玻璃價格快速上漲，也在監管的視線範圍內。

【內地監管】工信部座談會5招壓平板玻璃漲價：千方百計增加生產

（4）國務院日前印發「全民健身計劃（2021-2025年）」，提出到2025年全民健身公共服務體系更加完善，每千人擁有社會體育指導員2.16名，帶動全國體育產業總規模達到5萬億元人民幣。

【體育用品股】國務院設5年計劃支持「全民健身」 安踏、李寧曾升逾一成

（5）滙豐 （00005） 中期息遜預期，最新上調初級銀行家的薪酬18%。

【HSBC滙豐】滙豐加薪挽留人才 初級投行員工年薪加至78萬元

（6）至少7家主流投行在阿里巴巴業績後趁機下調目標價。

【阿里巴巴】阿里巴巴業績後被高盛瑞銀等7投行削目標價 一文看清券商最新預測

（7）澳門疫情再度升溫，花旗認為，是次澳門收緊措施對博彩收益影響短暫。

【大行報告】因應澳門疫情升溫 花旗調低8月及9月賭收預測

（8）新特能源 （01799） 擬配股。

【配股潮】新特能源擬折讓13.8%至16.4%配股 集資10億元

（9）美國7月服務業活動增速，創1997年以來有紀錄以來最快水平。不過，美企7月新增就業人數遜預期，反映儘管經濟改善，就業恢復仍然面臨障礙。

【美國經濟】美國7月非製造業指數升至64.1 創1997年以來新高

【美國經濟】美國7月ADP私人就業職位增33萬 不及預期一半 一文看清ADP數據

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊