  • 27°C
香港時間 : 2021805日 (四) 07:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開市9點半】「中國巴菲特」段永平稱買騰訊　武漢市市監局約談美團、阿里等7間社區團購經營者

股市 06:45 2021/08/05

分享：

（1）「中國巴菲特」之稱的段永平罕見出手撈底騰訊 （00700） ，揚言「再跌再買多些」。不過，《人民日報》海外版發文，要求加強保護年輕人的網絡世界，未有針對遊戲業。騰訊昨反彈逾2%，ADR亦跟升。

【中國巴菲特】段永平罕有出手買入騰訊　揚言「再跌再買多些」

【監管跌市】人民日報發文要求加強保護年輕人網絡世界、未提遊戲業　騰訊反彈逾2%

開聲聽）

  • 即睇開市9點半重點：
    • 點擊圖片放大
    +7
    +6

（2）武漢市市場監管局約談7家社區團購經營者，美團 （03690） 旗下美團優選、阿里巴巴  （09988）  旗下盒馬集市在內。

【互聯網監管】武漢市監局約談7家社區團購經營商 美團優選、橙心優選等簽《承諾書》

（3）平板玻璃價格快速上漲，也在監管的視線範圍內。

【內地監管】工信部座談會5招壓平板玻璃漲價：千方百計增加生產

（4）國務院日前印發「全民健身計劃（2021-2025年）」，提出到2025年全民健身公共服務體系更加完善，每千人擁有社會體育指導員2.16名，帶動全國體育產業總規模達到5萬億元人民幣。

【體育用品股】國務院設5年計劃支持「全民健身」　安踏、李寧曾升逾一成

（5）滙豐  （00005） 中期息遜預期，最新上調初級銀行家的薪酬18%。

【HSBC滙豐】滙豐加薪挽留人才　初級投行員工年薪加至78萬元

（6）至少7家主流投行在阿里巴巴業績後趁機下調目標價。

【阿里巴巴】阿里巴巴業績後被高盛瑞銀等7投行削目標價　一文看清券商最新預測

（7）澳門疫情再度升溫，花旗認為，是次澳門收緊措施對博彩收益影響短暫。

【大行報告】因應澳門疫情升溫　花旗調低8月及9月賭收預測

（8）新特能源  （01799）  擬配股。

【配股潮】新特能源擬折讓13.8%至16.4%配股 集資10億元

（9）美國7月服務業活動增速，創1997年以來有紀錄以來最快水平。不過，美企7月新增就業人數遜預期，反映儘管經濟改善，就業恢復仍然面臨障礙。

【美國經濟】美國7月非製造業指數升至64.1　創1997年以來新高

【美國經濟】美國7月ADP私人就業職位增33萬　不及預期一半　一文看清ADP數據

港股ADR及美股收市情況：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

最新專欄文章 更多

【開市9點半】遊戲被批精神鴉片　官方最後定調？騰訊ADR靠穩
2021/08/04
【開市9點半】遊戲被批精神鴉片　官方最後定調？騰訊ADR靠穩
【開市9點半】滙豐料末期息更高　未來幾季檢視會否回購　高盛讚比亞迪刀片電池交付強勁
2021/08/03
【開市9點半】滙豐料末期息更高　未來幾季檢視會否回購　高盛讚比亞迪刀片電池交付強勁
【開市9點半】中證監：兩地應就中概股監管問題加強溝通　港股印花稅今上調
2021/08/02
【開市9點半】中證監：兩地應就中概股監管問題加強溝通　港股印花稅今上調
【開市9點半】高盛：多位客戶提及中資股「不具備投資性」　盈富基金禁美國人購買
2021/07/30
【開市9點半】高盛：多位客戶提及中資股「不具備投資性」　盈富基金禁美國人購買
【開市9點半】中證監傳召投行高層維穩　麥樸思：國際投資者不可能無視中國
2021/07/29
【開市9點半】中證監傳召投行高層維穩　麥樸思：國際投資者不可能無視中國
港股 傳統經濟股 新經濟股 美股 就業 ADR 經濟 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 花旗銀行

上一篇文章

【ET財經早點1分鐘】儲局副主席提收水累美股跌 中概股車股則造好

下一篇文章

【恒指夜期+ADR】阿里美股高港1.5%　夜期升5點　北水重新吸資25億（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版