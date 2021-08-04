▲ 【美國經濟】美財政部料11月減發債 下周維持創紀錄發行規模

美國財政部表示，預計最快將在11月宣布削減國債發行規模，隨着抗疫紓困相關政府救濟支出減少，以及國會正尋求增加收入，以支持多年期基礎設施和社會支出項目，財政部的借款需求勢將下降。

由主要交易商和投資者組成的財政部借款諮詢委員會建議，財政部從11月開始削減季度再融資規模，其中，7年期和20年期債券發行規模的削減幅度「略微更大一些」。該委員會還支持發行與SOFR掛鉤的浮動利率債券。

美國財政部重申耶倫最近的警告，在周日開始恢復聯邦債務上限之後，財政部能在多長時間內通過特別會計手段避免債務違約存在「重大不確定性」。財政部說，無法提供「非常規措施將持續多久的具體估計」。

有財政部官員表示，如果國會不迅速提高或暫停債務上限，國庫券市場可能面臨中斷風險。

耶倫警告若不提高債務上限 不晚於10月或有違約風險

至於下周進行的長期國債季度發行中，將維持創紀錄發行規模，發行1,260億美元長期國債，為政府持續的刺激支出提供資金。財政部表示，在「需求強勁」的情況下，將進一步提高TIPS（抗通脹債券）國債發行規模。

下周季度再融資發行內容：

-8月10日發行580億美元3年期債券，與5月份持平

-8月11日發行410億美元10年期債券，與5月份持平

-8月12日發行270億美元30年期債券，與5月份持平

-此次發行將籌集674億美元新資金

如果財政部在11月到1月期間降低發行規模，將是5年多來首次削減。由於前總統特朗普的減稅措施，以及後來因疫情引發的緊急開支，聯邦預算赤字不斷膨脹，國債發行連年增加。

在周三的公告中，財政部還表示：

-TIPS（抗通脹債券）國債發行額將逐步增加，2021日歷年度的總發行量將成長150億至200億美元

-8月份續發30年期TIPS，將比去年增加10億美元

-9月份續發10年期TIPS，將比5月份增加10億美元

-10月份新發5年期TIPS，將比4月份增加10億美元

-每周發行6周期現金管理票據將在8月19日結算後暫停

-每周發行17周期現金管理票據將至少持續到10月

-財政部已完成對SOFR掛鉤浮息票據的評估，將「考慮」是否有必要發行這種債券，以幫助滿足中長期借款需求

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記者：譚志偉