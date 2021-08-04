【長和系】長建電能上半年盈利齊升 每股中期息同時加派1%

長和系兩大公用企業長江基建(01038)及旗下電能實業(00006)同時公布業績。長江基建上半年純利為30.1億元，按年升5.2％；中期息為每股0.69元，按年升1.5％。長建期內營業額202.66億元，按年升11.1％，來自營運的現金流按年增加29%至43.6億元，為集團歷史新高。主要業務地區英國業務的溢利貢獻為港幣5.26億元，較去年同期下降44%。如撇除2020年及2021年同期之非現金遞延稅項目，英國業務溢利增加4%。

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長建指出，當市場逐漸擺脫疫情困擾之際，新機遇可望隨之湧現。長建憑藉穩健資產負債表，已處於有利位置把握新收購機遇。集團更可夥拍同為長和系的長實及電能，進一步強化策略性優勢。

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電能方面，截至今年上半年盈利按年增長11％至25.09億元，每股中期息則為0.78元，按年升1.3％。同期收入按年升2.3％至6.1億元，經營溢利按年跌18.8％至5.69億元。旗下各主要市場包括英國、澳洲及其他市場溢利貢獻均錄得升幅，當中集團最大業務地區英國，營運表現再次符合所有關鍵指標，英國投資組合合共錄得11.2億元的溢利貢獻，按年升幅為33.3％。長建及電能最新歷史周息率，分別達5.1厘及5.5厘。

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