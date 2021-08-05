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【ET開市直擊】疫情添憂、監管未了 港股機遇哪裡尋？（歡迎留言問股）

股市 07:15 2021/08/05

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港股上日造好，但市場氣氛仍然審慎，疫情憂慮升溫，以及內地監管收緊，都窒礙港股升勢。港股後市去向如何，市場有哪些潛力板塊值得留意？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）今早9時於《ET開市直擊》為你捕捉機遇。

有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問。

登入財經台：https：//video.hket.com/srvv023/財經台

重溫上日《ET開市直擊》（開聲聽↓）

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41：40 - 股票分析：金蝶國際  （00268）  股價前景如何？ 
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