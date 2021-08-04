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【港元定期存款】工銀推港元定存息0.6厘 搶吸銀債向隅資金

Hot Talk 21:41 2021/08/04

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銀債於本周五（8月6日）正式公布分配結果，長者料平均獲分12手（每手1萬元），至於逾300億元向隅資金，將於下周二（10日）正式退還，工銀亞洲率先表態，為長者的向隅閒資，提供定期存款特惠息。而昨天信銀國際則為長者iBond退款、專攻逾1厘活期息優惠。

工銀亞洲指，銀債認購期完結後，將為透過該行認購銀債的客戶，提供3大退款優惠，包括：（1）以存款額10萬元或以上，開立68天港元定期存款的客戶，可享0.4厘年利率優惠；開立188天元定期存款的客戶，可享0.6厘年利率優惠，優惠期至8月31日，而上限為300萬元，且只適用於透過分行渠道進行申請；（2）港元兌換人民幣40點子優惠，至8月31日；（3）0.5%基金認購費用優惠，上限為300萬元，且只適用於透過分行渠道進行申請。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 港元定期存款

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