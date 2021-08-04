【電子消費券】海港城推「100%消費回贈」 消費滿2000元即送2000元優惠券 享有多重優惠

為配合政府派發的5000元消費券的推出，海港城推出兩項優惠，分別是「100%消費回贈」消費滿2000元即送2000元優惠券，以及使用指定電子支付平台登記領取電子消費券，可換領400元購物優惠券。

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海港城推出「100%消費回贈」，由即日起至9月30日於海港城以消費券或指定電子貨幣消費，除了可換領商場現有之「Rewarding Every Day」消費獎賞外，更可額外專享2000元及5000元「100%消費回贈」各1次，消費滿2000元 送2000元優惠券；滿5000元再送5000元優惠券，以指定信用卡簽賬可再享額外HK$3,000「特別獎賞」，而海港城優惠券適用於大部分商戶。

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另外，市民凡以AlipayHK、WeChat Pay HK或Tap & Go「拍住賞」成功登記領取政府電子消費券，於即日起至9月5日期間，無需任何消費，只需完成簡單確定程序，即可到海港城免費換領「Rewarding Every Day」100元購物優惠券4張。

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責任編輯：羅浩濂