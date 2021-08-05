【電子煙股】霧芯科技註冊電子煙試驗、新華社即發文警惕流向未成年人　思摩爾曾跌8%半日倒升

▲ 【電子煙股】悅刻稱注冊中國臨床試驗成功 霧芯盤前抽升1成

在美國上市的電子煙霧芯科技（美：RLX）旗下的悅刻宣布，其申報的電子煙臨床試驗已在中國臨床試驗注冊中心和世衛的國際臨床試驗注冊平台成功註冊。是國內首個通過倫理審查和專家審核，並獲准執行的電子煙臨床研究項目，悅刻稱填補了國內電子煙臨床研究的空白。新華社隨即發布文章，警惕電子煙流向未成年人﹐電子煙股受壓‧

霧芯美股股價周三收跌半成，報4.61美元，盤後再跌近2%。

港股方面，思摩爾 （06969） 曾跌8%，低見36元，但半日倒升，報39.2元，成交6.6億元；中國波頓 （03318） 半日跌2.7%，報3.94元；比亞迪電子 （00285） 跌1.7%，最新報41.2元。

據悉，霧芯科技的項目為期3個月，將研究受試者體內尼古丁的代謝動力學，以及用悅刻產品替代捲菸後，對人體生物標誌物的影響。目前，研究團隊已基本完成人體內生物標記物的方法學驗證工作。

悅刻聯合創始人、研發與供應鏈負責人聞一龍指，本次臨床研究將探索電子煙減害程度，提供更多科學依據，相關科研成果也可為公眾客觀認知電子煙提供參考。

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記者：譚志偉