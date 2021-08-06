【消費優惠】一田超市舉辦「一田夏麵祭」 推出多款人氣必試 提供額外折扣

一田超市由即日起至8月16日，舉辦「一田夏麵祭Noodle HoME-liday」，推出一眾「必試」食品，如獨家日韓台新麵食、人氣低卡蒟蒻麵及健康系麵條，讓市民輕鬆度過愜意時光。另外，活動更提供額外折扣、現金禮券回贈等多重優惠給市民。

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多款「必試」食品在活動期間推出並提供優惠，包括上市一年多已突破20萬包銷量的香菜先生拌麵、香港製造的大囍慶芫茜魚湯麵，100卡以下熱量懶人減肥恩物Nakaki蒟蒻麵、及比白米卡路里低12倍Slow Rabbit蒟蒻燴飯等。

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另外，YATA-Fans會員或憑一田信用卡、WeChat Pay HK喺全綫一田買指定麵食產品，更可享額外95折優惠。與此同時，全綫一田即日同一店舖累積電子消費每滿2,000元，即可憑機印發票及簽帳存根換領1,000元優惠券乙套，每人每次限換5套，先到先得，換完即止。

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責任編輯：羅浩濂