WhatsApp推出「閱後即焚」新功能 提高傳送敏感訊息內容安全性

日前推出了「閱後即焚」功能，該功能會在收件人打開照片或影片後自行刪除。WhatsApp以使用發送敏感信息照片如 Wi-Fi 密碼，作為如何使用該功能的示​​例。

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用家發送照片或影片時，可以點擊左側的「1」按鈕查看一次。至於收件人打開後，信息將自行刪除，媒體內容也不會保存到收件人的照片或圖庫中，他們亦無法轉發該信息。如接收者14天內沒有打開收到的相片或影片，該媒體檔案便無法再開啟。

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WhatsApp表示推出此新功能，是為了提高傳送敏感訊息內容的安全性，惟現時收件人仍可透過截圖截取媒體內容。

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