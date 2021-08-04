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WhatsApp推出「閱後即焚」新功能 提高傳送敏感訊息內容安全性

環球政經 20:49 2021/08/04

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日前推出了「閱後即焚」功能，該功能會在收件人打開照片或影片後自行刪除。WhatsApp以使用發送敏感信息照片如 Wi-Fi 密碼，作為如何使用該功能的示​​例。

【大灣區就業】騰訊招聘公共事務經理  月薪可達6.8萬元仲有雙糧  入職條件一覽【下一頁

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用家發送照片或影片時，可以點擊左側的「1」按鈕查看一次。至於收件人打開後，信息將自行刪除，媒體內容也不會保存到收件人的照片或圖庫中，他們亦無法轉發該信息。如接收者14天內沒有打開收到的相片或影片，該媒體檔案便無法再開啟。

【再次跪低?】WhatsApp未有強推新私隱條款 用家拒絕後功能不會受限【下一頁

WhatsApp表示推出此新功能，是為了提高傳送敏感訊息內容的安全性，惟現時收件人仍可透過截圖截取媒體內容。

 

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撰文 : 陳楚琨

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