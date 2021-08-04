貿發局送3萬名額　供已接種疫苗人士可免費入場

大會推出「齊心接種．愉悅購物」活動，為向已接種疫苗（一劑或以上均可）的市民送出3萬個免費入場名額，適用於平日上午進場（8月12、13、16日12時前），入場人士展示疫苗接種紀錄後便可免費入場，名額有限，先到先得。不少展商亦參與提供已接種疫苖人士優惠，包括提供折扣及禮物等，詳情可瀏覽「8月食．住．買」網頁。



加強防疫措施 保障入場人士健康

展商及參觀人士的安全和健康至關重要，大會將實施多項防疫衞生措施，包括要求所有進場人士佩戴口罩，展場範圍（包括展位內）不可飲食或提供試食，並設置體溫檢測站量度進場人士的體溫，亦在場內多個位置提供酒精搓手液，以及加強現場參展攤位及會場的消毒和清潔等。各項展覽的工作人員及參展商必須出示2019 冠狀病毒病核酸檢測陰性結果證明短訊通知，或完成兩劑疫苗接種的紀錄方可進場工作。所有入場人士須透過「安心出行」或填寫表格記錄聯絡資料及入場日期及時間。

8月展覽會場將不設實體門票銷售，入口亦不設以現金購票的售票處，改為在主要入口設收費站，讓參觀人士以八達通即時付費入場。大會將繼續推出「上午進場票」及「晚間進場票」優惠，以疏導人流。

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責任編輯：黎淑雯