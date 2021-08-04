美食博覽下周四開鑼　8成半展商接受電子消費券

由香港貿發局主辦的美食博覽、香港國際美酒展（特別展）、香港國際茶展、家電‧家品‧博覽，以及美與健生活博覽，將於8月12日在香港會議展覽中心開鑼，預料共有超過880家展商參與。

香港貿發局副總裁周啟良今天（4日）在記者會表示，上個月的書展錄得逾83萬人次入場，為今個月幾項展覽及會議打下強心針。「今年我們更特設香港國際美酒展（特別展），共六項展覽同期舉行，為市民打造暑假購物消閒好去處。適逢不少市民的消費券剛剛到手，大家都可以趁機盡情購物，享盡優惠。」

八達通及WeChat Pay為展商提供電子消費券優惠 多買多賞大抽獎送出豐富禮物

貿發局指，早前已聯絡有關電子支付平台，並邀請八達通及WeChat Pay為展商提供獨家優惠。現時85%的受訪展商已表示會接受電子消費券消費。

另外，展會期間每日將舉行多買多賞幸運大抽獎。獎品包括五星級酒店住宿套票、餐廳禮券、名貴食材、護膚套裝及健康用品等，只要憑單一收據消費滿港幣200元即可參與抽獎一次，消費愈多，抽中機會愈大。

大會特別為五大購物展推出「8月食．住．買」 (August Happy Buy) 網頁，讓大眾緊貼最新的購物消息及各種快閃優惠，包括港幣1元的月餅、果醋及杏仁蛋卷等，貿發局指，大眾可預先下載電子優惠券，盡享展會上各項精彩優惠。「8月食．住．買」網址。



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責任編輯：黎淑雯