【電子消費券】八達通：9成市民已於首兩日領取電子消費券 交易宗數和金額有明顯上升

政府於8月1日向市民派發首期2000元電子消費券。 八達通表示，有9成使用八達通登記電子消費券的市民，已於消費券發放首兩日領取。而消費券發放後，市場消費氣氛熱烈，八達通的交易宗數和金額亦有明顯的上升。在消費券發放首兩日，八達通日均零售交易金額及筆數是今年以來的3.4倍和1.5倍。

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八達通卡有限公司營業及市務總監李玉兒表示，自第一期消費券開始發放後，不論是現有商戶，以及新增的商戶類別，如受市民喜愛的電器和電子產品，網購平台以及服飾和美妝等高額和生活時尚類型的商戶，其生意額有強勁增幅，帶動單筆零售消費金額平均較前7個月升逾2倍。

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李玉兒補充指，八達通App内提供了超過200款商戶電子優惠券供市民下載，截至8月4日已有近200萬次下載。對市民和商戶而言，均能達至開心消費， 從而刺激經濟，達到雙贏效果。

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責任編輯：羅浩濂