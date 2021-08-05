【東京奧運】第13日共27金 日本挑戰囊括滑板4金

▲ 東京奧運賽事接近尾聲，第13日的比賽將會有27面金牌產生。

東京奧運賽事接近尾聲，第13日的比賽將會有27面金牌產生。田徑周四（5日）將會有8面金牌，徑項比賽焦點會是男子110米跨欄及400米。同日亦會有滑板最後一項比賽，日本再奪金將會囊括項目所有冠軍。

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田徑仍然是賽事的多金項目，周四會有8面金牌產生。早上會有男子110米欄決賽，美國的霍洛韋（Grant Holloway）今年曾跑出12秒81佳績，又是複賽最快，預計會是金牌大熱。晚上重點賽事會是男子400米決賽，格蘭納達的詹姆斯（Kirani James）與哥倫比亞的桑布拉諾（Jose Anthony Zambrano）造出複賽頭2快成績，估計金牌會是兩人之爭。

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今屆新增的滑板比賽中，其中3塊金牌已由日本運動員奪得，而且多數有牌者更是年少有為。周四將會舉行最後一場滑板男子公園賽，屆時將會有一位日本選手出戰，且看日本是否有機會橫掃今屆的滑板冠軍。

香港隊亦有機會在周四爭取獎牌，先在早上10時會有乒乓球女子團體銅牌戰，屆時的對手是德國隊。「牛下」女車神李慧詩則會在凱林賽半準決賽出戰，希望衝擊獎牌。

金牌及焦點賽事（香港時間）

游泳馬拉松男子10公里（05：30）

田徑男子三級跳決賽（10：00）

乒乓球女子團體銅牌戰（10：00）

田徑男子鉛球決賽（10：05）

輕艇男子單人200米決賽（10：35）

輕艇女子單人200米決賽（10：50）

田徑男子110米跨欄決賽（10：55）

輕艇女子單人500米決賽（11：15）

滑板男子公園賽決賽（11：30）

輕艇男子雙人1000米決賽（11：47）

跳水女子10米高台決賽（14：00）

拳擊男子羽量級52至57公斤級決賽（14：35）

場地單車女子凱林賽半準決賽（15：06）

田徑男子20公里競走（15：30）

場地單車女子凱林賽準決賽（15：57）

場地單車女子凱林賽決賽（16：45）

場地單車男子全能賽最後一場（16：55）

草地曲棍球男子決賽（18：00）

田徑女子撐竿跳決賽（18：00）

乒乓球女子團體決賽（18：30）

空手道女子個人型決賽（18：50）

空手道男子67公斤級組手決賽（19：40）

空手道女子55公斤級組手決賽（19：50）

田徑男子400米決賽（20：00）

攀石男子全能難度賽（20：10）

田徑女子7項全能最後一項（20：30）

田徑男子十項全能最後一項（20：40）

摔角男子57公斤自由式決賽（時間待定）

摔角男子86公斤自由式決賽（時間待定）

摔角女子57公斤自由式決賽（時間待定）

責任編輯：吳漢培