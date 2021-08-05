  • 28°C
香港時間 : 2021805日 (四) 09:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】第13日共27金 日本挑戰囊括滑板4金

環球社會熱點 08:05 2021/08/05

分享：

東京奧運賽事接近尾聲，第13日的比賽將會有27面金牌產生。

東京奧運賽事接近尾聲，第13日的比賽將會有27面金牌產生。田徑周四（5日）將會有8面金牌，徑項比賽焦點會是男子110米跨欄及400米。同日亦會有滑板最後一項比賽，日本再奪金將會囊括項目所有冠軍。

【東京奧運】南韓女排3比2險勝土耳其 爆冷躋身4強 【下一頁】

【東京奧運】日00後小將包辦金銀 滑板賽再掀青春風暴 【下一頁】

田徑仍然是賽事的多金項目，周四會有8面金牌產生。早上會有男子110米欄決賽，美國的霍洛韋（Grant Holloway）今年曾跑出12秒81佳績，又是複賽最快，預計會是金牌大熱。晚上重點賽事會是男子400米決賽，格蘭納達的詹姆斯（Kirani James）與哥倫比亞的桑布拉諾（Jose Anthony Zambrano）造出複賽頭2快成績，估計金牌會是兩人之爭。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

今屆新增的滑板比賽中，其中3塊金牌已由日本運動員奪得，而且多數有牌者更是年少有為。周四將會舉行最後一場滑板男子公園賽，屆時將會有一位日本選手出戰，且看日本是否有機會橫掃今屆的滑板冠軍。

香港隊亦有機會在周四爭取獎牌，先在早上10時會有乒乓球女子團體銅牌戰，屆時的對手是德國隊。「牛下」女車神李慧詩則會在凱林賽半準決賽出戰，希望衝擊獎牌。

金牌及焦點賽事（香港時間）

  • 游泳馬拉松男子10公里（05：30）
  • 田徑男子三級跳決賽（10：00）
  • 乒乓球女子團體銅牌戰（10：00）
  • 田徑男子鉛球決賽（10：05）
  • 輕艇男子單人200米決賽（10：35）
  • 輕艇女子單人200米決賽（10：50）
  • 田徑男子110米跨欄決賽（10：55）
  • 輕艇女子單人500米決賽（11：15）
  • 滑板男子公園賽決賽（11：30）
  • 輕艇男子雙人1000米決賽（11：47）
  • 跳水女子10米高台決賽（14：00）
  • 拳擊男子羽量級52至57公斤級決賽（14：35）
  • 場地單車女子凱林賽半準決賽（15：06）
  • 田徑男子20公里競走（15：30）
  • 場地單車女子凱林賽準決賽（15：57）
  • 場地單車女子凱林賽決賽（16：45）
  • 場地單車男子全能賽最後一場（16：55）
  • 草地曲棍球男子決賽（18：00）
  • 田徑女子撐竿跳決賽（18：00）
  • 乒乓球女子團體決賽（18：30）
  • 空手道女子個人型決賽（18：50）
  • 空手道男子67公斤級組手決賽（19：40）
  • 空手道女子55公斤級組手決賽（19：50）
  • 田徑男子400米決賽（20：00）
  • 攀石男子全能難度賽（20：10）
  • 田徑女子7項全能最後一項（20：30）
  • 田徑男子十項全能最後一項（20：40）
  • 摔角男子57公斤自由式決賽（時間待定）
  • 摔角男子86公斤自由式決賽（時間待定）
  • 摔角女子57公斤自由式決賽（時間待定）

責任編輯：吳漢培

相關文章

【東京奧運】南韓女排3比2險勝土耳其 爆冷躋身4強
2021/08/04
【東京奧運】南韓女排3比2險勝土耳其 爆冷躋身4強
【東京奧運】相關確診逾300人 選手村首現集體感染
2021/08/04
【東京奧運】相關確診逾300人 選手村首現集體感染
【東京奧運】牙買加女飛人衛冕雙冠 200米再摘金
2021/08/04
【東京奧運】牙買加女飛人衛冕雙冠 200米再摘金
【東京奧運】日00後小將包辦金銀 滑板賽再掀青春風暴
2021/08/04
【東京奧運】日00後小將包辦金銀 滑板賽再掀青春風暴
【東京奧運】美國小將高低槓失金 指社交平台要負責
2021/08/04
【東京奧運】美國小將高低槓失金 指社交平台要負責

你可能感興趣

【東京奧運】南韓女排3比2險勝土耳其 爆冷躋身4強
18:40 2021/08/04
【東京奧運】南韓女排3比2險勝土耳其 爆冷躋身4強
【東京奧運】相關確診逾300人 選手村首現集體感染
17:10 2021/08/04
【東京奧運】相關確診逾300人 選手村首現集體感染
【東京奧運】牙買加女飛人衛冕雙冠 200米再摘金
14:22 2021/08/04
【東京奧運】牙買加女飛人衛冕雙冠 200米再摘金
運動 運動員 東京 奧運會 李慧詩 單車 跑步 跳水 香港隊

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月05日 時間09:00）

下一篇文章

【日本疫情】破1.4萬確診 首公布違隔離規定者姓名
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版