【東京奧運】第13日共27金 日本挑戰囊括滑板4金

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東京奧運賽事接近尾聲，第13日的比賽將會有27面金牌產生。田徑周四（5日）將會有8面金牌，徑項比賽焦點會是男子110米跨欄及400米。同日亦會有滑板最後一項比賽，日本再奪金將會囊括項目所有冠軍。
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田徑仍然是賽事的多金項目，周四會有8面金牌產生。早上會有男子110米欄決賽，美國的霍洛韋（Grant Holloway）今年曾跑出12秒81佳績，又是複賽最快，預計會是金牌大熱。晚上重點賽事會是男子400米決賽，格蘭納達的詹姆斯（Kirani James）與哥倫比亞的桑布拉諾（Jose Anthony Zambrano）造出複賽頭2快成績，估計金牌會是兩人之爭。
今屆新增的滑板比賽中，其中3塊金牌已由日本運動員奪得，而且多數有牌者更是年少有為。周四將會舉行最後一場滑板男子公園賽，屆時將會有一位日本選手出戰，且看日本是否有機會橫掃今屆的滑板冠軍。
香港隊亦有機會在周四爭取獎牌，先在早上10時會有乒乓球女子團體銅牌戰，屆時的對手是德國隊。「牛下」女車神李慧詩則會在凱林賽半準決賽出戰，希望衝擊獎牌。
金牌及焦點賽事（香港時間）
責任編輯：吳漢培