【示範單位】青衣薈藍203呎單位五臟俱全　3.5米特高樓底可架設閣樓　輕鬆打造私人空間

由宏安地產發展的青衣新盤薈藍開放示範單位，展銷廳設於旺角彌敦道575號LADDER Dundas 17樓。是次開放的示範單位共有兩個，皆以18樓A09室為藍本搭建，其中一個為無改動（交樓標準）示範單位，另一個則連裝修。

單位實用面積203平方呎，外連22平方呎露台，設開放式廚房。單位不設玄關位，入門即見長方形客飯廳及廁所，大門右側設有儲物空間，設有吊櫃及鞋櫃，亦有吊鈎及充電空間，方便住戶放置鎖匙、手提電話等隨身物品。

薈藍18樓A09室示範單位（連裝修）

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單位最特別之處，是在客飯廳上架起閣樓床架，善用室內3.5米高樓底空間，打造上下層生活間。連裝修單位以「His & Her」年輕夫婦家庭的日常生活為主題設計，下層靠牆擺放長梳化，並在對面的廁所外側設置電視櫃。長梳化另一端為餐桌區，牆身則設有儲物櫃，用以擺放模型、書籍、擺設等。

閣樓上則擺放雙人床，並以廁所上方預留的空間作為床頭櫃，床尾放有另一部電視，以上下層區域設計為住戶提供分隔的私人空間。客廳本身已在較高處設有供電位置，住戶若想如示範單位般架設閣樓，可省去額外接駁電綫至閣樓的麻煩。

薈藍18樓A09室示範單位（無改動）及會所設置

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位於角落的開放式廚房與露台相連，而廚房工作枱旁亦設獨立窗，方便空氣流通。廚房另設吊櫃、抽屜、可拉出的延伸工作枱，此外亦附送掛牆調味架，並設有托位，可供擺放手機或平板電腦。單位備有蒸焗爐、洗衣乾衣機、無火煮食爐等基本電器。

展銷廳同時展示薈藍會所設計概念，地上鋪有人工草地，可供住戶進行露營活動，打造輕鬆悠閒的生活體驗。

延伸閱讀︰青衣薈藍啱晒上車客？戶型、賣點、配套一文看清【下一頁】

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