【薈藍價單】青衣薈藍價錢曝光　首批單位64伙　折實最平388.8萬起

繼明翹匯後，青衣再有新盤供應。由宏安地產（01243）發展，位於青衣寮肚路8號的薈藍，公布首張價單，涉及64伙，全是開放式單位，實用面積約203至208平方呎，以最高折扣率，即15%計，單位折實計由388.8萬元起，至最貴455萬元；折實呎價則約18,692元至22,414元。宏安形容首批單位以「焫著價」推出，而價單1號的單位更設推出傢俬優惠，買家可獲指定傢俬公司提供傢俬禮券一張，又或2.8萬元傢俬現金津貼。

示範單位相

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值得留意的是，薈藍主攻年輕上車客市場，而發展商早前透露，會參考同區新盤、近期開價的中小型單位來定價。 市場原預計，薈藍位處青衣半山，而且單位開則以向南、望海為主，料發展商不會平賣，加上薈藍的「麵粉價」貴，以最高可建總樓面計，每平方呎樓面呎價高達8,492元，粗略估計，扣除各項發展成本，預計薈藍每呎售價可達2萬至2.2萬元，但勝在單位主打300呎以下的迷你戶，料部分樓價定價600萬以下。

資料顯示，薈藍主打迷你戶，標準樓層提供開放式至一房間隔，開放式單位共有252伙，實用面積約203至215平方呎；一房單位實用面積則約256至257平方呎，僅設28伙。此外，薈藍另設40伙特色戶，實用面積由181平方呎起，至最大257平方呎。

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