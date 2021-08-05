【疫市營商】中小企疫下面對物流、成本上漲挑戰　生產力局辦資助基金博覽　助企業解決申請政府資助疑難

▲ （陳靜儀攝）

歐美民眾的生活開始回到正軌，學生亦在新常態下回歸校園，市場對日用品如床上用品的需求增。惟物流仍受疫情影響，出現延誤問題。

香港生產力促進局主席林宣武表示，商品運至歐美後，貨櫃未必及時運貨返回亞洲，市場上又未見新貨船加入。他表示，目前水果運送都開始受影響；更稱，倘若「鹽田出事」，須花費兩個月時間，處理三星期積壓的貨物。

▲ 生產力局主席林宣武表示，歐美定單急增令需求增加。（陳靜儀攝）

物流延誤令成本增加，最終仍轉嫁至消費者身上。他舉例，每個貨櫃可運送3輛汽車，平均每輛汽車轉嫁給買家的成本，最少增加5萬元。另預計球鞋亦會加價，每對的加幅當然較汽車低。他補充，整體商品價格平均按年增加逾10%。

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另外。東盟國家新冠肺炎確診數字急升，工廠生產受嚴重影響，令供應鏈受損。雖然歐美學生回歸校園令生意回流，但歐美學生的日用品需求出現求過於供。皆因部分在東盟的生產綫依賴人手，難以用自動化機器取替。同時，中國人口老化、勞動力不足導致工資上漲，以及原材料缺乏等問題，均影響及增加商品的生產成本。

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香港生產力促進局今年繼續舉辦「中小企資援組：2021政府基金博覽+」，為中小企和政府搭建橋樑，解決企業申請資助時面對的問題。並以一對一的諮詢方式，為中小企和政府配對起來，解決中小企申請資助時，會面臨的困難。

▲ 生產力局總裁畢堅文表示，今年恢復實體展，方便中小企和政府溝通。（陳靜儀攝）

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記者：馬意文